На праймериз в МО "Новоизмайловское" зарегистрировался 21 человек

За выдвижение от "Единой России" на дополнительных выборах в МО "Новоизмайловское" поборется 21 человек, сообщил лидер петербургских единороссов Александр Бельский. Из них в ходе предварительного голосования отберут четырех кандидатов. Как отметил спикер Заксобрания Бельский, треть зарегистрированных участников праймериз принимали участие в специальной военной операции.

Среди претендентов на выдвижение также есть сотрудница местной администрации МО "Новоизмайловское" Лариса Бубович. Она уже была депутатом в местном совете, но недолго. Бубович избиралась в МО "Новоизмайловское" в 2019 году в качестве самовыдвиженки. В январе 2020 года суд отменил решение об утверждении итогов голосования на одном из УИК, где не составлялись итоговые протоколы. После вступления решения суда в силу Бубович лишили мандата.

В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы в четырех муниципальных образованиях. В МО "Автово" пройдут полноценные выборы. В МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" состоятся дополнительные выборы.

