Кандидатам-самовыдвиженцам не придется вести сборщиков подписей к нотариусам

Законодательное собрание Петербурга 20 мая поддержало поправку о смягчении процедуры сбора подписей в поддержку кандидата или списка кандидатов на выборах депутатов Заксобрания и губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. После принятия законопроекта кандидатам не придется заверять данные сборщиков подписей у нотариусов. Такие изменения в электоральном законодательстве позволят им сэкономить средства на кампанию и время.

Соответствующая поправка внесена в рамках рассмотрения законопроекта об актуализации городских законов о выборах депутатов Заксобрания и Госдумы, а также губернатора Петербурга. Изначально идею об отмене обязанности заверять данные сборщиков у нотариуса озвучила депутат Марина Шишкина. В итоге это предложение отразили в поправке, внесенной Шишкиной и представителями "Единой России" Всеволодом Беликовым и Денисом Четырбоком.

Ранее ЗАКС.Ру подробно рассказывал о предложении упростить процедуру сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев и партий, не представленных в Законодательном собрании. Для регистрации списка кандидатов непарламентская партия должна собрать свыше 20 тысяч подписей. Кандидаты по одномандатным округам должны сдать в избирком несколько тысяч подписей.

