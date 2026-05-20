Депутаты утвердили штрафы за ночные прогулки на катерах по Неве

Заксобрание 20 мая приняло закон о введении штрафов за использование маломерных судов и квадроциклов в акватории Петербурга в ночное время, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа составит 150 тысяч рублей.

Санкцию за использование маломерных судов в неположенное время пропишут в городском законе об административных правонарушениях.

На инициативу негативно отреагировало бизнес-сообщество. Также раскритиковал предложение лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Во время обсуждения штрафов на транспортной комиссии Заксобрания чиновники объясняли необходимость ограничений в том числе вопросами безопасности.

Отметим, запрет на передвижение с 23:00 до 5:00 ввело Министерство транспорта. Запрет действует на Неве между Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами. Эти правила действуют с 1 марта, при этом санкции за нарушение запрета в городском законодательстве нет.

