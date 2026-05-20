Новости 20 мая 2026, 12:27

В Петербурге приняли закон о развитии креативных индустрий

Законодательное собрание Петербурга 20 мая приняло в третьем, окончательном чтении закон о развитии креативных индустрий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Норма позволит городу проводить меры поддержки предприятий в сфере творческих индустрий. Документ отправлен на подписание губернатору.

Полномочия по регулированию работы отрасли пропишут правительству города. Так, чиновники Смольного начнут вести реестр креативных индустрий, вести учет организаций и физических лиц, занятых в сфере, а также определять объемы и порядок предоставления мер поддержки. Кроме того, власти смогут создавать "центры креативных индустрий" на территории Петербурга.

На рассмотрение законопроекта потребовался год. Его внесли в парламент еще в мае 2025 года. Авторами инициативы стали депутаты Наталия Астахова, Всеволод Беликов, Ирина Иванова, Павел Иткин, Павел Крупник, Дмитрий Панов и Денис Четырбок.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


