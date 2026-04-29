Сбор подписей для участия в выборах хотят упростить

В петербургском парламенте задумались о смягчении электорального законодательства в пользу непарламентских партий и самовыдвиженцев, которые захотят баллотироваться в Заксобрание. В частности, хотят отменить требование о заверении у нотариуса подписи сборщика подписей. Если поправки примут, потенциальные кандидаты смогут сберечь и время, и деньги.

Вопрос об упрощении процедуры регистрации кандидатов-самовыдвиженцев подняли на заседании Законодательного собрания Петербурга 29 апреля. С идеей скорректировать некоторые требования выступила во время обсуждения поправок в городские законы о выборах губернатора, депутатов ЗакСа и местных советов руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина. В частности, она предложила отменить обязанность кандидатов, которым предстоит собирать подписи поддержку своего выдвижения, заверять у нотариусов подписи своих сборщиков.

– Нынче многие избирательные объединения, которые хотят принять участие в выборах, вынуждены собирать подписи, но это очень непростая процедура. Выборщики, или те, кто сами собирают подписи, нуждаются в дополнительной процедуре, которая называется нотариальное заверение. Тем не менее, федеральный закон позволяет нам уйти от этого и сэкономить время на реальную работу по сбору подписей, а не на нотариальные процедуры. Как вы относитесь к тому, чтобы это положение из закона исключить? – спросила Шишкина.

Депутат от "Единой России" Денис Четырбок, который представлял "выборный" законопроект, отвергать идею Шишкиной не стал. Он отметил наличие всех необходимых полномочий для ее реализации. Четырбок предложил развить это предложение через поправки к законопроекту. Правда, он несколько раз оговорился, что решение принимает депутатский корпус.

– С точки зрения закона, да, у нас как региональных законодателей есть возможность корректировать определенный порядок сбора подписей. В том числе, если хотите, упрощать эту процедуру. Это полностью входит в компетенцию нас как региональных законодателей. В свое время, когда этот институт подписей вводился, <...> не было у нас никакой практики сбора подписей фактически, потому что мы выбирали парламент по партийным спискам. Сейчас мы эту практику наработали и, думаю, с учетом вот этого итога, который мы имеем за последние десять лет, мы можем и корректировать эту практику и наш закон <...> Лично мое мнение, я считаю, да, можно было бы это реализовать, но решение за коллегами, – ответил Четырбок.

Шишкина после заседания заявила на брифинге, что обязательно внесет соответствующую поправку. Сам законопроект, который депутаты поддержали в первом чтении, собираются утвердить до назначения выборов, чтобы он уже действовал в сентябре.

Собирать подписи для выдвижения осенью предстоит, в том числе, команде Шишкиной. Она и ее коллеги по фракции объединились с партией "Зеленые", которая на сегодняшний день не представлена в городском парламенте.

Кандидатам по одномандатному избирательному округу необходимо представить в избирательную комиссию подписи в количестве не менее 3% от числа зарегистрированных на территории округа. Счет обычно идет на тысячи. Исходя из средней нормы представительства, которая по данным на 2025 год составляет 157 тысяч человек, в среднем кандидату нужно собрать не менее 4,7 тысяч автографов. Для регистрации списка кандидатов нужно собрать подписи у 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных в городе. На январь 2026 года в Петербурге насчитали более 4 млн избирателей. В избирком необходимо подать свыше 20 тысяч подписей.

Как рассказал ЗАКС.Ру заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа, само требование нотариально заверять данные сборщика подписей необходимо для проверки добросовестности лиц, привлеченных к сбору подписей.

– Это возможность удостовериться, что подписи собирались определенными людьми, возможность их установить. То есть, в данном случае, если их подписи удостоверяются нотариально, ведь на самих листах они не удостоверяются, это значит, что нотариус этого человека видел, личность его установили. Например, если его подпись уже в подписных листах недостоверна – комиссия это сможет легко установить с помощью почерковедов сравнив с той формой, где она нотариально удостоверена, с подписью в подписном листе. Это способ верифицировать сборщиков, – пояснил представитель Горизбиркома.

Зацепа отдельно подчеркнул, что норма вводится исключительно по усмотрению законодательного органа региона.

– Это опция, которая федеральным законом предусмотрена. И на уровне регионального законодательства может быть реализована, а может – нет. Это предмет усмотрения законодателя субъекта. Если законодатель пожелает для демократизации, скажем так, электорального процесса, для большего комфорта избирательных объединений, которые подписи собирают, эту норму устранить – он вправе это сделать, – добавил он.

Кандидаты рассматривают процесс заверения данных сборщика у нотариуса как скорее дополнительный барьер. Экс-кандидат в депутаты Заксобрания Савва Федосеев, который в 2021 году собирал подписи для выдвижения, рассказал ЗАКС.Ру об организации работы штаба.

– У нас было большое направление. Настолько важная история, что последние две недели приходилось покупать людям билеты [некоторые сборщики приезжали из других городов], такси оплачивали, чтобы сборщики приезжали и шли к нотариусу заверяться. Один мог собрать пять подписей и пропасть. А подписи хорошие. Без заверения сборщика – эти подписи в помойку. <...> Важный момент, когда мы поняли, что человек не приходит добровольно к нотариусу, мы последние недели две, пока человек не заверяется у нотариуса, мы удерживали зарплату. Иначе этих людей потом невозможно собрать, – вспоминает Федосеев.

Специально для сопровождения сборщиков в штабе были предусмотрены отдельные сотрудники штаба. В период подписной кампании Федосееву помогали около 200 заверенных сборщиков. При этом услуги нотариуса в каждом случае оплачиваются отдельно.

– Не помню, сколько это стоило, но, по-моему, может быть тысяча [рублей], может быть полторы. Точно не бесплатно, – добавил Федосеев.

Найти актуальные данные о примерной стоимости оплаты нотариальных услуг затруднительно. В опубликованных финансовых отчетах кандидатов настолько подробного описания затрат нет. Например, подписная кампания "Новых людей", которым удалось собрать свыше 20 тысяч подписей, судя по документам, обошлась в 312 тысяч рублей. Лидер фракции Дмитрий Павлов, собравший более четырех тысяч автографов, заплатил за организацию сбора подписей 59 тысяч рублей. Самую выгодную подписную кампанию удалось провести дочери бывшего спикера Заксобрания Марине Макаровой, единственной самовыдвиженке в седьмом созыве. Она заплатила за сбор более четырех тысяч подписей лишь 26 тысяч рублей.

