ЗакС и малые партии с большими планами

Фото: ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании под конец сезона традиционно дали слово представителям партий, не представленных в парламенте. В этот раз выступили формально партийцы лишь трех объединений. Одно из них уже ликвидировал Верховный суд. Другое слилось с третьим. О чем говорили малые партии – в материале ЗАКС.Ру.

Выступления представителей партий, не представленных в парламенте, предусмотрены регламентом заседаний Законодательного собрания. По действующим правилам такое мероприятие может проходить не менее одного раза в год. На практике – только один раз. Парламент рассылает приглашения партиям по адресам в соответствии с данными Минюста.

Обычно популярностью такой формат у политических партий не пользуется. Например, в 2025 году выступать пришли шестеро (в городе зарегистрировано более 20 региональных отделений). В 2026 году число выступающих сократилось до трех. Ими стали руководитель петербургского отделения "Зеленых" Кристина Чермных, глава городского отделения "Зеленой альтернативы" Павел Гойхман, а также член президиума Партии социальной защиты Виктор Перов.

Два в одном

"Зеленые" и "Зеленая альтернатива" выступили с похожими, как и их названия, речами. Фактически сейчас это одна организация. В апреле 2026 года партии подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшие месяцы все представители "Зеленой альтернативы" должны перейти в ряды "Зеленых". И Гойхман, и Черемных напомнили собравшимся о новом союзе.

– Хочу напомнить о событии, которое открывает новую главу в экологической политике. "Зеленая альтернатива" приняла стратегическое решение объединиться с российской экологической партией "Зеленые". И сегодня я заявляю о нашем стратегическом и политическом союзе с петербургским отделением партии "Зеленые". Возможно, многие из вас помнят, что неизменным символом нашей партии всегда был рыжий кот. В политическом контексте для нас это был не просто яркий образ. Этот кот олицетворял защиту тех, кто не может постоять сам за себя, – сказал Гойхман.

Приоритеты "Зеленой альтернативы": забота о природе, развитие зеленых зон, пропаганда раздельного сбора, чистый воздух и ликвидация нелегальных свалок. Его новая соратница, лидер регионального отделения "Зеленых" Кристина Черемных, говоря о создании коалиции, упомянула еще одного участника петербургского экосообщества.

– Главным событием прошедшего периода стало официальное формирование коалиции между партией "Зеленые" в Петербурге и фракции Марины Анатольевны Шишкиной в Законодательном собрании. Это осознанный шаг, объединивший наш профильный экспертный потенциал и глубокий политический опыт коллег, – рассказала Черемных.

С командой Шишкиной, в которую входят почти все депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду", партия "Зеленые" начала сотрудничать еще раньше. В середине марта они объявили, что пойдут на сентябрьские выборы под одним флагом.

Голос ликвидированной партии

Наибольшее внимание медиа собрало выступление представителя Партии социальной защиты Виктора Перова. Последние годы федеральный блок партии себя никак не проявлял, а 6 июня Верховный суд по иску Министерства юстиции ликвидировал объединение. Члены петербургского отделения партии отличались постоянным участием в выборах – правда, безуспешным. В 2024 году команда партийцев собрала группу кандидатов, которые вели муниципальную кампанию в блоке "Центральный район за комфортную среду проживания", созвучном с движением "Центральный район за комфортную среду обитания", основанным общественником Ярославом Костровым. Отметим, главой петербургского отделения Партии социальной защиты назначили Станислава Кострова.

Выступление перед депутатами ЗакСа Перов начал с воспоминаний о выборах губернатора в 2024 году. По его словам, Партия социальной защиты единственная, кто "официально" поддержал кандидатуру Александра Беглова. Тогда партия выпустила "программное заявление" с одобрением действующего главы города. В 2024 году, продолжал Перов, альтернативы Беглову не было. Сейчас, уверен он, надо бороться с коррупцией, а также привлекать ИИ к госзакупкам, чтобы искусственный интеллект определял победителей аукционов. Закончить свою речь он решил темой "успешного завершения СВО".

– Считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и вдарить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит СВО, – заявил Перов. Закончить мысль ему не удалось. После отведенных на выступление трех минут микрофон отключается автоматически.

Не пришли

Как минимум трое активных петербургских политиков не пришли на заседание парламента. В частности, неожиданно отсутствовал на встрече представитель "Гражданской платформы" Александр Габитов. Обычно он не пропускает ни одного подобного мероприятия. Во время своих выступлений Габитов рассказывает о совместных успехах Петербурга и Ленинградской области. В беседе с ЗАКС.Ру он сообщил, что не смог приехать из-за высокой занятости.

Не пришел на заседание и глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру он предположил, что в петербургском парламенте не готовы слушать критику городских властей.

– Вы знаете, нас не звали. И не зовут уже туда давно. Я так понимаю, в связи с тем, что понимают, что наше видение отличается очень сильно от видения партии истеблишмента. Вы же понимаете. Мы выступаем за советскую власть, против роста цен и тарифов. Я неоднократно высказывался и по поводу цен на парковку, и по поводу тарифов ЖКХ. Конечно, мы конструктивная оппозиция, мы отличаемся этим от КПРФ. Мы стараемся не скандалить. Критика есть. Она была и в адрес отраслевых комитетов Смольного. Она была и во время губернаторских выборов. Я думаю, процент на губернаторских выборах сильно показал, что есть лидер. Наверное, хотят нас как-то ограничить, не давать трибуны, – сказал Малинкович.

Отметим, также не получил приглашения руководитель петербургского отделения партии "Родина" Андрей Анохин. Об этом он сообщил ЗАКС.Ру накануне заседания. Позже в парламенте пояснили, что письмо Анохину отправили еще в апреле, однако с почты его никто не забрал и оно вернулось в ЗакС.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру