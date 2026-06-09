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Статьи 9 июня 2026, 19:40

ЗакС и малые партии с большими планами

Фото: ЗАКС.РуФото: ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании под конец сезона традиционно дали слово представителям партий, не представленных в парламенте. В этот раз выступили формально партийцы лишь трех объединений. Одно из них уже ликвидировал Верховный суд. Другое слилось с третьим. О чем говорили малые партии – в материале ЗАКС.Ру.

Выступления представителей партий, не представленных в парламенте, предусмотрены регламентом заседаний Законодательного собрания. По действующим правилам такое мероприятие может проходить не менее одного раза в год. На практике – только один раз. Парламент рассылает приглашения партиям по адресам в соответствии с данными Минюста. 

Обычно популярностью такой формат у политических партий не пользуется. Например, в 2025 году выступать пришли шестеро (в городе зарегистрировано более 20 региональных отделений). В 2026 году число выступающих сократилось до трех. Ими стали руководитель петербургского отделения "Зеленых" Кристина Чермных, глава городского отделения "Зеленой альтернативы" Павел Гойхман, а также член президиума Партии социальной защиты Виктор Перов.

Два в одном

"Зеленые" и "Зеленая альтернатива" выступили с похожими, как и их названия, речами. Фактически сейчас это одна организация. В апреле 2026 года партии подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшие месяцы все представители "Зеленой альтернативы" должны перейти в ряды "Зеленых". И Гойхман, и Черемных напомнили собравшимся о новом союзе.

– Хочу напомнить о событии, которое открывает новую главу в экологической политике. "Зеленая альтернатива" приняла стратегическое решение объединиться с российской экологической партией "Зеленые". И сегодня я заявляю о нашем стратегическом и политическом союзе с петербургским отделением партии "Зеленые". Возможно, многие из вас помнят, что неизменным символом нашей партии всегда был рыжий кот. В политическом контексте для нас это был не просто яркий образ. Этот кот олицетворял защиту тех, кто не может постоять сам за себя, – сказал Гойхман.

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Приоритеты "Зеленой альтернативы": забота о природе, развитие зеленых зон, пропаганда раздельного сбора, чистый воздух и ликвидация нелегальных свалок. Его новая соратница, лидер регионального отделения "Зеленых" Кристина Черемных, говоря о создании коалиции, упомянула еще одного участника петербургского экосообщества.

– Главным событием прошедшего периода стало официальное формирование коалиции между партией "Зеленые" в Петербурге и фракции Марины Анатольевны Шишкиной в Законодательном собрании. Это осознанный шаг, объединивший наш профильный экспертный потенциал и глубокий политический опыт коллег, – рассказала Черемных. 

С командой Шишкиной, в которую входят почти все депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду", партия "Зеленые" начала сотрудничать еще раньше. В середине марта они объявили, что пойдут на сентябрьские выборы под одним флагом.

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Голос ликвидированной партии

Наибольшее внимание медиа собрало выступление представителя Партии социальной защиты Виктора Перова. Последние годы федеральный блок партии себя никак не проявлял, а 6 июня Верховный суд по иску Министерства юстиции ликвидировал объединение. Члены петербургского отделения партии отличались постоянным участием в выборах – правда, безуспешным. В 2024 году команда партийцев собрала группу кандидатов, которые вели муниципальную кампанию в блоке "Центральный район за комфортную среду проживания", созвучном с движением "Центральный район за комфортную среду обитания", основанным общественником Ярославом Костровым. Отметим, главой петербургского отделения Партии социальной защиты назначили Станислава Кострова. 

Выступление перед депутатами ЗакСа Перов начал с воспоминаний о выборах губернатора в 2024 году. По его словам, Партия социальной защиты единственная, кто "официально" поддержал кандидатуру Александра Беглова. Тогда партия выпустила "программное заявление" с одобрением действующего главы города. В 2024 году, продолжал Перов, альтернативы Беглову не было. Сейчас, уверен он, надо бороться с коррупцией, а также привлекать ИИ к госзакупкам, чтобы искусственный интеллект определял победителей аукционов. Закончить свою речь он решил темой "успешного завершения СВО". 

– Считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и вдарить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит СВО, – заявил Перов. Закончить мысль ему не удалось. После отведенных на выступление трех минут микрофон отключается автоматически.

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Не пришли

Как минимум трое активных петербургских политиков не пришли на заседание парламента. В частности, неожиданно отсутствовал на встрече представитель "Гражданской платформы" Александр Габитов. Обычно он не пропускает ни одного подобного мероприятия. Во время своих выступлений Габитов рассказывает о совместных успехах Петербурга и Ленинградской области. В беседе с ЗАКС.Ру он сообщил, что не смог приехать из-за высокой занятости.

Не пришел на заседание и глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру он предположил, что в петербургском парламенте не готовы слушать критику городских властей. 

– Вы знаете, нас не звали. И не зовут уже туда давно. Я так понимаю, в связи с тем, что понимают, что наше видение отличается очень сильно от видения партии истеблишмента. Вы же понимаете. Мы выступаем за советскую власть, против роста цен и тарифов. Я неоднократно высказывался и по поводу цен на парковку, и по поводу тарифов ЖКХ. Конечно, мы конструктивная оппозиция, мы отличаемся этим от КПРФ. Мы стараемся не скандалить. Критика есть. Она была и в адрес отраслевых комитетов Смольного. Она была и во время губернаторских выборов. Я думаю, процент на губернаторских выборах сильно показал, что есть лидер. Наверное, хотят нас как-то ограничить, не давать трибуны, – сказал Малинкович. 

Отметим, также не получил приглашения руководитель петербургского отделения партии "Родина" Андрей Анохин. Об этом он сообщил ЗАКС.Ру накануне заседания. Позже в парламенте пояснили, что письмо Анохину отправили еще в апреле, однако с почты его никто не забрал и оно вернулось в ЗакС.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Перов Виктор Николаевич
Черемных Кристина Витальевна 






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