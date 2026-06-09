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Новости 9 июня 2026, 8:42

В ЗакСе заявили, что "Родину" приглашали на заседание

фото ЗакС политика В ЗакСе заявили, что "Родину" приглашали на заседание

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок сообщил ЗАКС.Ру, что парламент направлял городскому отделению "Родины" приглашение на пленарное заседание 9 июня. В этот день запланированы выступления спикеров от партий, не представленных в Мариинском дворце. Накануне в "Родине" заявили, что их не приглашали на встречу.

Четырбок утверждает, что у него есть копия исходящего письма к представителям "Родины". Спикер парламента Александр Бельский направил обращение главе отделения партии Андрею Анохину ещё в конце апреля. Четырбок допустил, что в городском отделении не следят за поступающей корреспонденцией.

– Я уточнил, письмо возвратилось обратно, так как истекли сроки его хранения на почте, за ним никто не пришел, – рассказал Четырбок.

"Родина" в сентябре 2026 года намерена принять участие в выборах депутатов Заксобрания.

Практически каждый год в Законодательном собрании дают площадку для выступлений "малым партиям", у которых нет своего представительства в парламенте. Так, в 2025 году с трибуны к действующим депутатам обращались "Гражданская платформа", Партия социальной защиты, "Зелёные", "Зелёная альтернатива" и другие. Обычно выступления посвящены одной теме. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Анохин Андрей Юрьевич 
Бельский Александр Николаевич 
Четырбок Денис Александрович 






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