"Родину" не позвали на заседание ЗакСа для непарламентских партий

Представители партии "Родина" не будут участвовать в заседании Заксобрания Петербурга 9 июня. В этот день в Мариинском дворце запланирована серия выступлений непарламентских партий. Глава петербургского отделения "Родины" Андрей Анохин сообщил ЗАКС.Ру, что их не пригласили.

– Партию "Родина" не приглашают. Но мы и не ждем этого – главный тезис нашей партии "Законодательное собрание Санкт-Петербурга должно быть другим", – сообщил Анохин корреспонденту ЗАКС.Ру.

Предполагается, что выступления представителей партий, не представленных в парламенте, будут посвящены направлениям социально-экономического развития Петербурга.

В 2025 году перед депутатами выступали Александр Габитов из "Гражданской платформы", Павел Гойхман из "Зеленой альтернативы", Станислав Костров из Партии социальной защиты, Виктор Мысь из Партии прямой демократии, а также Дмитрий Фролов из Партии за справедливость и Кристина Черемных от "Зеленых".

"Родина" собирается принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания, которые состоятся в сентябре 2026 года. Глава реготделения Анохин не собирается баллотироваться.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру