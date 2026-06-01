Лидер "Родины" в Петербурге Анохин не будет баллотироваться в ЗакС

Глава петербургского отделения "Родины" Андрей Анохин не станет баллотироваться на предстоящие выборы в Законодательное собрание, об этом он написал 1 июня в социальных сетях. Свое решение он объяснил желанием соблюсти "чистоту идеи". По его словам, партия представит своих кандидатов в конце июня.

"Для чистоты идеи я принял решение, что не буду лично участвовать в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 8-го созыва и не поведу список партии "Родина" на выборы", — написал Анохин.

Политик заявил, что партийный список в Заксобрание поведут жители Петербурга, которым "больно видеть то, что происходит" в городском парламенте. По его мнению, сейчас ЗакС может стать инструментом для консолидации государства и горожан, но при условии прохождения в парламент неравнодушных жителей.

В феврале Анохин заявлял, что не преследует цель возвращения в ЗакС, депутатом которого он был в 2011-2021 годах.

Решение об участии в выборах депутатов ЗакСа реготделение приняло на внеочередном заседании 19 мая. Партия должна будет пройти процедуру сбора подписей и представить в Горизбирком 20 190 автографов для регистрации списка.

Анохин был дважды избран в городской парламент, в первый раз от "Справедливой России", во второй раз — от "Единой России". Из первой он был исключен вскоре после избрания из-за того, что голосовал за не поддержанный СР законопроект о бюджете. Из ЕР он вышел в апреле 2021 года после того, как партия отказалась подумать над его выдвижением в следующий созыв. С ноября 2021 по май 2025 года работал заместителем председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, госслужбу покинул после реорганизации ведомства. В том же месяце Анохин возглавил "Родину" в Петербурге.

