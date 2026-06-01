Кто победил на праймериз "Единой России" в ЗакС в 2026 году

На сайте внутрипартийного голосования "Единой России" 1 июня опубликовали результаты праймериз по выборам депутатов Законодательного собрания, которые состоятся в сентябре 2026 года. В большинстве случаев победителями по одномандатным округам стали действующие депутаты городского парламента. Кроме них, первые места достались двум главам петербургских муниципалитетов.
Больше других в каждом из округов получили:
- Округ №1: депутат ЗакСа Наталия Астахова – 4 594 голоса
- Округ №2: депутат ЗакСа Александр Ржаненков – 3 705 голосов
- Округ №3: депутат ЗакСа Юрий Гладунов – 4 409 голосов
- Округ №4: депутат ЗакСа Константин Чебыкин – 4 503 голоса
- Округ №5: замглавы Выборгского района Наталия Никишина – 7 173 голоса
- Округ №6: сотрудник совета МО "Суздальское" Алексей Кульков – 4 484 голоса
- Округ №7: депутат ЗакСа Всеволод Беликов – 6 010 голосов
- Округ №8: депутат ЗакСа Александр Кущак – 8 266 голосов
- Округ №9: депутат ЗакСа Игорь Высоцкий – 6 739 голосов
- Округ №10: депутат ЗакСа Александр Ходосок – 10 145 голосов
- Округ №11: депутат ЗакСа Валерий Гарнец – 8 902 голоса
- Округ №12: вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко – 6 820 голосов
- Округ №13: глава МО "№65" Александр Белов – 6 128 голосов
- Округ №14: депутат ЗакСа Вера Сергеева – 7 470 голосов
- Округ №15: депутат ЗакСа Антон Соловьев – 5 393 голоса
- Округ №16: преподаватель Академии милиции Алексей Никонов – 5 341 голос
- Округ №17: депутат ЗакСа Денис Четырбок – 6 177 голосов
- Округ №18: депутат ЗакСа Алексей Цивилев – 6 416 голосов
- Округ №19: депутат ЗакСа Михаил Барышников – 9 497 голосов
- Округ №20: депутат ЗакСа Алексей Макаров – 4 110 голосов
- Округ №21: гендиректор ООО "Инфотек" Кирилл Казаченко – 4 830 голосов
- Округ №22: глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов – 5 494 голоса)
- Округ №23: депутат ЗакСа Антон Рудаков – 5 979 голосов
- Округ №24: сотрудник Дома молодежи "Царскосельский"" Никита Лузгин – 9 834 голоса
- Округ №25: депутат ЗакСа Елена Киселева – 7 076 голосов.
На предстоящих выборах в Заксобрание разыграют 50 депутатских мандатов. Половина из них отойдет одномандатникам, а другая — участникам выборов, выдвинутым в составе региональных группы и общегородской части списка.
В общегородской список вошли спикер Заксобрания Александр Бельский, лидер фракции ЕР Павел Крупник, сенатор Андрей Кутепов, командир Ленинградского полка Михаил Коган и руководитель регионального отделения ОНФ Екатерина Кондратьева.
Голосование на праймериз ЕР стартовало 25 мая и завершилось 31 мая. В Петербурге на него заявились около 450 человек. Помимо Заксобрания, претенденты выдвигались для участия в выборах в Государственную думу и на довыборы в МО "Новоизмайловское".
Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру