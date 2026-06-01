Кто победил на праймериз "Единой России" в ЗакС в 2026 году

На сайте внутрипартийного голосования "Единой России" 1 июня опубликовали результаты праймериз по выборам депутатов Законодательного собрания, которые состоятся в сентябре 2026 года. В большинстве случаев победителями по одномандатным округам стали действующие депутаты городского парламента. Кроме них, первые места достались двум главам петербургских муниципалитетов.

Больше других в каждом из округов получили:

На предстоящих выборах в Заксобрание разыграют 50 депутатских мандатов. Половина из них отойдет одномандатникам, а другая — участникам выборов, выдвинутым в составе региональных группы и общегородской части списка.

В общегородской список вошли спикер Заксобрания Александр Бельский, лидер фракции ЕР Павел Крупник, сенатор Андрей Кутепов, командир Ленинградского полка Михаил Коган и руководитель регионального отделения ОНФ Екатерина Кондратьева.

Голосование на праймериз ЕР стартовало 25 мая и завершилось 31 мая. В Петербурге на него заявились около 450 человек. Помимо Заксобрания, претенденты выдвигались для участия в выборах в Государственную думу и на довыборы в МО "Новоизмайловское".

