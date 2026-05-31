Завершилось предварительное голосование "Единой России"

В Петербурге 31 мая, как и во всей стране, завершилась процедура внутрипартийного голосования "Единой России" по отбору кандидатов для участия в сентябрьских выборах. В партии заявили, что голосование прошло "штатно". Петербург в число лидеров по количеству проголосовавших не попал.

На праймериз по петербургским выборам участвовали примерно 450 человек. Они претендовали на выдвижение на выборах депутатов Заксобрания, Государственной думы и местного совета МО "Новоизмайловское". Отбор в городской парламент проходил по 25 одномандатным округам и по территориальным группам. На думскую кампанию кандидаты отбирались по восьми округам и региональному списку.

Предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая. Согласно партийному положению о праймериз, "Единая Россия" определит результаты по выборам в Госдуму не позднее чем на третий день после последнего дня электронного голосования. Результаты праймериз по выборам в Заксобрание – не позднее чем на второй день после завершения голосования.

По словам секретаря генерального совета партии Владимира Якушева, по состоянию на вечер 30 мая проголосовать решили 9,8 млн человек. По количеству голосов лидирует Москва, Московская области и Краснодарский край, а наиболее высокую явку зафиксировали в Тыве, Чечне и на Чукотке.

Во время праймериз в Петербурге журналисты сообщали о случаях привлечения работников бюджетных учреждений к голосованию. После публикаций в СМИ глава петербургских справедливороссов Надежда Тихонова обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность вовлечения бюджетников к праймериз. Руководитель исполкома городского отделения партии Александр Серавин заявил, что в "Единой России" к "провокациям" оппонентов относятся "философски" и "с пониманием".

Отметим, общегородская часть списка на выборах в Заксобрание Петербурга формируется без праймериз. На выдвижение в составе "пятерки" единороссов претендуют спикер парламента Александр Бельский, руководитель фракции Павел Крупник, сенатор Андрей Кутепов, командир Ленинградского полка Михаил Коган, а также глава исполкома "Народного фронта" Екатерина Кондратьева.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру