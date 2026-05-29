ФОМ: Рейтинг "Единой России" за неделю снизился на 3 процентных пункта

Рейтинг "Единой России" среди политических партий снизился с 39% до 36% на три процентных пункта, сообщил фонд "Общественное мнение" по итогам опроса, проведенного с 22 по 24 мая. Этот результат на 10 процентных пунктов меньше, чем по итогам опроса ФОМ в мае 2025 года. По состоянию на май 2026 года партия по-прежнему находится на первом месте.

По статистике фонда, остальные парламентские партии также демонстрируют снижение показателей. Так, ЛДПР снизила свой показатель с 11% до 10% голосов опрошенных граждан и осталась на втором месте. КПРФ — на третьем, потеряв один процентный пункт и опустившись с 10% до 9%. Уровень поддержки партии "Справедливая Россия — За правду" снизился с 4% до 3%. Единственным участником парламентской группы, показывающим рост, остаются "Новые люди": партия увеличила свой рейтинг с 5% до 6%, прибавив 100 базисных пунктов. Кроме того, ФОМ фиксирует рост доли тех, кто не планирует участвовать в сентябрьских выборах 2026 года — за неделю показатель увеличился с 8% до 13%.

Отметим, по данным ВЦИОМ за 24 мая снижение рейтинга "Единой России" оказалось менее значительным и составило 0,4 процентного пункта, при этом общий уровень поддержки партии меньше, чем у ФОМ: показатель уменьшился с 33,1% до 32,7%.

Электронное голосование "Единой России" стартовало 25 мая. Оно проходит до воскресенья, 31 мая. По информации пресс-службы партии, за время предварительного голосования в процедуре успели поучаствовать 7 млн выборщиков по всей стране, а общее число зарегистрировавшихся избирателей превысило 11 млн. После начала праймериз СМИ стали сообщать о случаях привлечения к голосованию работников бюджетных организаций.

