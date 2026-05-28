Горизбирком определился с числом подписей по спискам на выборы в ЗакС

Политические партии без представительства в парламенте должны будут собрать по 20 190 подписей в свою поддержку для регистрации на выборы в Законодательное собрание. Решение об этом приняла на заседании 28 мая Петербургская избирательная комиссия. Парламентские партии от процедуры освобождены.

Проект решения на заседании представил запред Горизбиркома Олег Зацепа. Он напомнил, что по состоянию на начало 2026 года в Петербурге числилось 4,04 млн человек с избирательным правом. Непарламентским партиям для регистрации следует заручиться поддержкой 0,5% от числа избирателей.

— Установлено с округлением в большую сторону, как всегда в таких случаях делается, количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания, — 20 190, — озвучил цифру Зацепа.

В соответствии с законом партии вправе превысить указанное число подписей не более чем на 10%. С учетом установленного количества это 2 019 подписей. Таким образом, каждая партия должна будет представить в Горизбирком не более 22 209 подписей в свою поддержку.

Напомним, в 2021 году партии должны были собрать не менее 19 358 подписей, эту отметку можно было превысить на 1 935 автографов.

Из числа непарламентских партий в Петербурге готовы побороться за места в ЗакСе "Зеленые" и "Родина". От первых на выборы пойдут большинство нынешних членов фракции "Справедливая Россия — За правду", разорвавших взаимодействие с партией в 2023 году. Депутаты договорились о взаимодействии с "Зелеными" в марте. Региональное отделение "Родины" постановило идти на выборы на прошлой неделе.

