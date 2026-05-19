"Родина" пойдет на выборы в ЗакС

Петербургское отделение партии "Родина" намерено участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания. Объединение собирается представить кандидатов во всех 25 избирательных округах, а также выдвинуть соратников по списку. Решение приняли на заседании городской ячейки партии 19 мая, сообщил руководитель отделения Андрей Анохин.

"Мы осознанно включаемся в политическую борьбу за прохождение в парламент города и формирование в нем фракции", – написал Анохин.

Для регистрации кандидатов "Родине" предстоит пройти процедуру сбора подписей в поддержку выдвижения. Для утверждения списка кандидатов партийцам необходимо получить свыше 20 тысяч автографов. Партия готовится сформировать группу экспертов для организации сбора подписей в течение недели.

Избирательную кампанию собираются провести под девизом "Законодательное собрание Санкт-Петербурга должно быть другим!". До этого "Родина" участвовала в выборах депутатов городского парламента в 2021 году. Тогда партии не удалось достичь успеха. Медийных кандидатов от партии не допустили до выборов. Среди них была, например, певица Татьяна Буланова. Нынешний руководитель петербургской "Родины" Анохин, в прошлом депутат двух созывов, тоже пытался переизбираться, но безуспешно. На выборах он представлял РПСС.

Отметим, неделей ранее Петербург с визитом посетил председатель партии "Родина" депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Во время поездки он увиделся с соратниками, а также встретился с председателем Законодательного собрания Александром Бельским. Беседа прошла в Мариинском дворце.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС Ру