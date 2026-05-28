Новости 28 мая 2026, 14:10

На праймериз "Единой России" проголосовали 7 млн человек

В предварительном голосовании "Единой России" поучаствовали 7 млн выборщиков, сообщил 28 мая секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Он назвал явку на праймериз рекордной. За последние сутки на платформе зарегистрировались полмиллиона человек , чтобы проголосовать. Также Якушев упомянул, что количество избирателей на праймериз "Единой России" превысило 11 млн. Это 10% от общего числа избирателей в стране. 

"Мы перешли рубеж в 11 миллионов избирателей. Это тоже рекорд по активности в ходе отбора кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, и показатель ответственного подхода людей к выборам," - подчеркнул секретарь генерального совета партии.

Якушев не упомянул, в каких регионах страны зафиксировали наибольшую явку по отношению к числу избирателей. Ранее он сообщал, что за первые сутки голосования в праймериз участвовали 2,9 млн человек, при этом самыми активными избирателями стали жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. 

В Петербурге за несколько дней до старта предварительного голосования и в партии говорили о более 300 тысячах выборщиков.

Также после старта внутрипартийного голосования в СМИ сообщали о случаях привлечения работников бюджетных учреждений в Петербурге к участию в праймериз ЕР. Например, об этом заявляли сотрудники поликлиники. "Ротонда" связалась с работниками медицинских учреждений в городе. Они не стали отрицать, что медработников просят принять участие в голосовании. Подобные ситуации происходят также в других регионах России, судя по данным СМИ. 

Электронное голосование стартовало на сайте партии 25 мая. Оно завершится в воскресенье, 31 мая. Регистрация избирателей продлится до 29 мая. Петербуржцы могут проголосовать за кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах в Государственную думу и Законодательное собрание. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


