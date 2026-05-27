Адвокат пожаловалась на пост про Амелина в паблике Василеостровского района

Петербургский адвокат и общественный деятель Ирина Баханович направила в администрацию Василеостровского района обращение с требованием прекратить распространять материалы о руководителе регионального отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александре Амелине. В начале апреля официальный районный паблик проинформировал подписчиков об участии Амелина в праймериз "Единой России". Он намерен баллотироваться в Государственную думу по 216-му округу, в который входит, в том числе, Василеостровский район.

Баханович оставила обращение через официальный портал Смольного (копия письма есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Баханович ссылается на норму партийного положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения, в котором описано, что именно единороссы считают агитацией. В частности, она упоминает статью 18, согласно которой агитацией признается распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных обязанностей, а также деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату.

"Прошу разъяснить на каком основании на официальной странице администрации размещен пост от 09 апреля 2026 года в поддержку кандидата Амелина А.Н.", – говорится в письме.

Публикация в районном паблике по-прежнему доступна. Ее посмотрели 1,2 тысячи человек. Отметим, это первое упоминание Амелина за всю историю сообщества, созданного в 2015 году. В тексте поста перечислены все регалии и звания единоросса, а также ссылка на сайт предварительного голосования.

"Сейчас Александр Амелин подал документы для участия в партийном отборе кандидатов на выборы в Госдуму по 216‑му округу. И мы его поддерживаем! Мы верим в его опыт и в то, что вместе сможем сделать больше для Петербурга и молодёжи!", – говорится в публикации.

Сейчас формальных ограничений на размещение агитации нет. Президент еще не назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Отметим, действующее законодательство запрещает вести агитацию на официальных ресурсах органов исполнительной власти. Аналогичный запрет действует и в отношении официальных лиц на государственных должностях.

38-летний Амелин впервые участвует в выборах. С 2022 года он возглавляет центральный штаб движения МГЕР. Осенью 2022 года он отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Перед этим зону СВО он посещал во время гуманитарных поездок. По его мнению, имеющийся опыт позволит ему справиться с депутатской работой.

