Амелин подал документы на праймериз в Госдуму по округу Соловьева

Глава петербургского отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин 12 марта подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен баллотироваться в Государственную думу по 216-му избирательному округу. Сейчас в нижней палате парламента эту территорию представляет Сергей Соловьев.

Амелину 38 лет. С 2022 года он является руководителем центрального штаба движения. Также он курировал отделение "Волонтерской роты". Осенью 2022 года он в качестве добровольца отправился в зону специальной военной операции. Кавалер ордена Мужества.

В сообщении пресс-службы "Единой России" отмечается, что Амелин длительное время занимается волонтерской деятельностью, а молодежное крыло ЕР под его началом организовывает сборы гуманитарной помощи, занимается поддержкой участников СВО.

Сейчас в Госдуме от 216-го округа работает бывший вице-спикер петербургского парламента Сергей Соловьев. В последнее время он практически не принимает участия в партийных мероприятиях.

Ранее документы для участия в праймериз подал депутат Заксобрания Юрий Гладунов. Он намерен попытать свои силы в Петроградском районе, от которого пять лет назад избиралась дочь бывшего спикера Заксобрания Марина Макарова.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский