ЛДПР шагнула к выборам

Фото: ЗАКС.РуПетербургское отделение ЛДПР объявило о начале работы своего избирательного штаба. В партийном офисе на улице Маркина 11 марта собралось руководство ячейки, а также члены партии и потенциальные кандидаты на предстоящие выборы. Как прошло собрание – читайте в материале ЗАКС.Ру.

С начала активного электорального сезона ЛДПР стала второй партией, которая решила публично открыть свой избирательный штаб. По большей части мероприятие оказалось посвящено тем, кто поведет партию на сентябрьских выборах. Началась встреча с заполнения анкет кандидатами. Среди первых в очереди за опросником стояли муниципалы, руководители районных отделений и другие. Впрочем, как рассказал собравшимся заместитель координатора петербургского отделения Евгений Ененков, заполнение анкеты практически ничего не гарантирует. Поэтому он отдельно призвал собравшихся дополнительно подумать над своими силами.

– Конечно, нам бы этого не хотелось, но возможно кто-то на сегодняшний день переоценивает свои возможности. Поймет, что не справится с тем объемом задач, которые ставит перед кандидатами региональное отделение. Задачи, действительно, большие и амбициозные. Мы верим в то, что, если наши кандидаты будут отдавать себя и с пониманием относиться к происходящему, то результат непременно будет, и мы увидим увеличение фракции ЛДПР в Законодательном собрании, – сказал Ененков.

Его соратник, первый замкоординатора отделения Иван Есипов, заявил, что партия нацелена на высокий результат. ЛДПР намерена представить своих кандидатов по всем одномандатным округам. В каждой территориальной группе будут идти по три человека. Сейчас статусом "потенциальных кандидатов" обладают 57 человек, рассказал ЗАКС.Ру Ененков.

– Так или иначе, уже есть, с кем работать. Глаза у людей горят, кто-то уже отрабатывает, кто-то сейчас включится. Есть из кого выбирать, – сказал Ененков.

Внутрипартийные старты

Платформой для подготовки кандидатов станет партийный проект "ЛДПР Старт" в рамках которого претендентов обещают обучить всему необходимому. Эта жа площадка станет и своеобразным инструментом для отсева участников программы для выдвижения на выборах. Успехи на "стартах" гарантируют включение в партийные списки. Среди петербуржцев уже окончили программу Есипов, Ененков, а также одна из самых молодых муниципальных депутатов в городе Мария Гущина, которая возглавляет молодежное крыло.

Обучение проходит через видеоуроки. После каждого из них слушатели курса должны будут выполнить некие задания. В том, числе, как выразился Ененков, "противоречивые", которые будут казаться участникам невыполнимыми.

– После прохождения этого проекта в федеральном центре будут сформированы списки активных участников и победителей, которые будут рекомендованы, то есть к обязательному выполнению региональными отделениями, к выдвижению. Те, кто себя проявит – тот на 99% может гарантировать себе. В выдвижении от партии ЛДПР мы отказать этому человеку не сможем, – заверил Ененков.

Кто куда метит

Уверенных заявлений насчет того, кто куда пойдет баллотироваться, на встрече никто не делал. Конференция по выдвижению запланирована на начало лета. В то же время в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру видные партийцы рассказали, куда они метят. Депутат городского парламента Андрей Малков, например, собирается представлять партию по своему округу №21. Отметим, он единственный одномандатник во фракции. Глава фракции Павел Иткин тоже намерен баллотироваться. В беседе с ЗАКС.Ру он аккуратно поделился планами пойти как по партийному списку, так и по одному из одномандатных округов.

Фронтменом кампании ЛДПР в этом году, вероятно, станет ветеран специальной военной операции, бывший чиновник Смольного Иван Есипов, который покинул госслужбу ради сближения с партией летом 2025 года. Он собирается идти и в Государственную думу, и в Законодательное собрание.

– Везде пойдем. Лично я пойду везде. Считаем, я сильный кандидат, а они в первую очередь должны биться по одномандатному округу, – рассказал Есипов корреспонденту ЗАКС.Ру. По какому именно округу он намерен баллотироваться, пока неизвестно.

Для замкоординатора отделения, депутата МО "Шувалово-Озерки" Ененкова предстоящие выборы в Заксобрание станут третьими, не считая дополнительных выборов в 2024 году. Он баллотировался в 2016 и 2021 годах. По соцсетям муниципала можно предположить, что популярную у политиков фразу "избирательная кампания начинается на следующий день после подведения итогов прошедших выборов" он понимает буквально. Ененков входит в число самых активных мундепов города.

– Планирую попасть в городскую часть списка, буду участвовать по одномандатному округу как в Заксобрание, так и в Государственную думу. Ну а дальше все решит партия, – поделился Ененков.

Сейчас ЛДПР в городском парламенте представляют трое депутатов. При этом в Государственной думе представителей партии из Петербурга нет. Тем не менее, последние годы положение ЛДПР в Северной столице улучшаются, отмечают партийцы. На последних муниципальных выборах им удалось вдвое увеличить представительство в местных советах.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру