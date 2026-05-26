Крупник подал документы для выдвижения в Заксобрание по списку ЕР

Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник 26 мая подал документы для выдвижения от партии по общегородскому списку на выборах депутатов городского парламента. Вместе с ним на праймериз заявился сенатор Андрей Кутепов, сообщили в пресс-службе ЕР.

"Как бы ни было тяжело сегодня в нашей стране, мы все должны быть едины. И это не пустые слова. Мы должны идти с честной программой, ставить перед собой цели и задачи, которые можем реально выполнить. Мы — партия реальных дел, и не можем себе позволить популизм", – цитируют слова Крупника в пресс-службе "Единой России".

Для выдвижения по общегородской части списка партии "Единая Россия" проводить "публичное" голосование в рамках праймериз не нужно. Пять кандидатов по списку утвердит руководство партии. Накануне документы для выдвижения подал спикер парламента Александр Бельский.

Сенатор Кутепов и раньше шел на выборы в составе общегородской части списка. После выборов 2021 года петербургский парламент делегировал его в Совет Федерации. Его мандат перешел Владимиру Носову.

В "Единой России" рассказывали, что окончательный состав общегородского списка станет известен после подведения итогов праймериз. Голосование продлится до 31 мая.

Константин Леньков / Фото: "Единая Россия"