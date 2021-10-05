           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:15

Мандат Кутепова в ЗакС передали единороссу Носову

фото ЗакС политика Мандат Кутепова в ЗакС передали единороссу Носову

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 октября приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания города, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа напомнил, что избранного парламентарием от "Единой России" Андрея Кутепова коллеги во второй раз направили в Совет Федерации.

Зацепа отметил, что в данном случае мандат передаётся по иным правилам, чем при регистрации депутатов после выборов. По его словам, "Единая Россия" предложила в состав ЗакСа Владимира Носова. Это назначение одобрили члены Горизбиркома.

Кутепов представлял ЗакС в Совфеде с 2016 года. Он руководил комитетом по экономической политике и входил в состав комитета по регламенту.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru