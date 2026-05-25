Стартовало внутрипартийное голосование "Единой России"

На сайте внутрипартийных праймериз "Единой России" 25 мая началась процедура голосования. Петербуржцы могут поддержать претендента на выдвижение на выборах депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также муниципального совета МО "Новоизмайловское". Голосование продлится до 31 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте праймериз в качестве избирателя через Госуслуги до 29 мая.

С помощью внутрипартийного голосования "Единая Россия" намерена определить своих представителей на сентябрьских выборах. Праймериз проводится по 25 одномандатным округам на выборах в Заксобрание и по 8 округам на выборах в Госдуму. Также избиратели смогут проголосовать за кандидатов в региональных группах на выборах в парламент и в думском списке. Подробнее о единороссах, заявившихся на праймериз смотрите на карте избирательных округов от ЗАКС.Ру.

На момент окончания приема заявок от кандидатов, на праймериз по выборам в городской парламент заявились 140 человек по одномандатным округам и чуть больше 200 – по региональным группам, заявляли в партии. На думскую кампанию пришли 67 кандидатов по округам и 80 – по списку. Отметим, некоторые претенденты отозвали свои заявки. Передумали участвовать в праймериз действующие депутаты ЗакСа Марина Макарова и Госдумы Сергей Соловьев.

По состоянию на 21 мая на праймериз заявились свыше 300 тысяч петербуржцев. Это чуть больше 7% от общего числа горожан, обладающих активным избирательным правом. Ранее городские СМИ сообщали, что к участию в предварительном голосовании активно привлекают работников бюджетной сферы. Похожие сообщения поступали и из других регионов страны.

