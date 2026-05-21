Более 300 тысяч петербуржцев стали выборщиками на праймериз ЕР

По состоянию на 21 мая в Петербурге в качестве выборщиков на внутрипартийное голосование "Единой России" зарегистрировались 304 тысячи горожан. Количество участников назвал заместитель руководителя регионального исполкома ЕР Сергей Григорьев на встрече "Экспертного клуба Петербурга".

Как отметил Григорьев, прогнозируя количество выборщиков, партия ориентировалась на 5% от общего числа зарегистрированных избирателей. В итоге число участников праймериз превысило 7%. Отметим, это не окончательное число. Зарегистрироваться на праймериз можно до 29 мая.

С помощью праймериз единороссы намерены определить своих представителей на выборах депутатов Заксобрания и Государственной думы. Голосование в рамках праймериз продлится с 25 по 31 мая.

