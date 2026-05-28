Коган и Кондратьева заявились в ЗакС по общегородскому списку ЕР

Командир Ленинградского полка Михаил Коган подал документы для участия в выборах в Законодательное собрание в рамках общегородского списка "Единой России", рассказали в партии 28 мая. Компанию ему составила руководитель петербургского отделения Общероссийского народного фронта Екатерина Кондратьева.

"Надеюсь, что партия и народ меня поддержат", — приводят в ЕР слова Когана.

В свою очередь, Кондратьева заявила о желании работать на благо города, реализуя ранее начатые ею общественные проекты.

"Надеюсь, что коллеги поддержат меня, и уже с сентября я смогу в новом статусе продолжить работать на благо наших горожан и нашего великолепного города", — поделилась ожиданиями она.

Ранее Коган и Кондратьева подавали документы на праймериз для выборов в Государственную думу. Коган пожелал участвовать в них по списку, Кондратьева — и по списку, и по 214-му избирательному округу, от которого сейчас избрана депутат от "Справедливой России" Елена Драпеко.

Первым подал документы по общегородскому списку председатель Законодательного собрания Александр Бельский, об этом он рассказал в понедельник, 25 мая. На следующий день к нему присоединились глава фракции ЕР в городском парламенте Павел Крупник и сенатор Андрей Кутепов.

Публичное голосование для выдвижения общегородской части списка проводиться не будет. Пятерых кандидатов утвердит партийное руководство, у них наибольшие шансы на прохождение в ЗакС.

