Екатерина Кондратьева участвует в праймериз по округу Драпеко

Документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" подала руководитель петербургского исполкома "Народного фронта" Екатерина Кондратьева, обратил внимание ЗАКС.Ру. Она собирается баллотироваться в Государственную думу по списку партии, и по 214-му избирательному округу, который сейчас представляет депутат от "Справедливой России" Елена Драпеко.

Кондратьевой 42 года. Она занимает должность директора в благотворительном фонде "Добродушие". С сентября 2022 года возглавляет исполком "Народного фронта" в Петербурге. В прошлом являлась советником спикера Заксобрания Александра Бельского.

Для Кондратьевой это не первая попытка принять участие в выборах. В 2021 году она баллотировалась от партии "Новые люди".

Сейчас 214-й округ Петербурга, расположенный в Северо-Восточной части города, представляет в Госдуме народная артистка Елена Драпеко, избранная от "Справедливой России". Ее участие в предстоящих выборах под вопросом. СМИ писали, что она может не избраться на новый срок. В качестве возможного кандидата по этому округу рассматривается первый заместитель координатора петербургского штаба ЛДПР Иван Есипов.

