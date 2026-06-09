Беглов попросил Общественную палату заняться соцсетями перед выборами

В Смольном 9 июня состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Петербурга. Должность председателя осталась за Ириной Соколовой. Собравшихся поприветствовал губернатор Александр Беглов. В своей речи он упомянул сентябрьские выборы в Государственную думу и Законодательное собрание, заявив, что Общественные советы должны стать "реальным инструментом народного контроля".

"Социальные сети — основной рабочий инструмент общественного контроля. Их роль в формировании общественного мнения сложно переоценить. Нужно активно использовать, в том числе, личные страницы членов палаты для вовлечения людей в управление городом. Прошу вас активнее говорить с петербуржцами в цифровом поле. Рассказывайте о решенных вопросах, честно говорите о сложностях", — цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Глава города добавил, что Петербург рассчитывает на членов Общественной палаты. В обращении к собравшимся он назвал объединение "эффективной площадкой" для диалога между гражданами и представителями власти.

Общественная палата, в частности, занимается контролем за процедурой выборов в Петербурге. От нее направляют на участки наблюдателей. Также в дни голосования работает центр видеонаблюдения в "Невской ратуше", однако журналисты неоднократно сообщали о сложностях при поиске свободных мест в период выборов.

В конце мая Соколова выступала с докладом перед депутатами Заксобрания. Парламентарии интересовались у главы объединения о контроле за выборами в дни голосования и работе центра видеонаблюдения в "Невской ратуше". Соколова заявила, что вопросами подготовки к избирательной кампании в Петербурге новый состав Общественной палаты займется после назначения даты выборов.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный