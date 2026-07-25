Экс-главу МО "Гавань" Вавилину зарегистрировали на выборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия №2 зарегистрировала 24 июля кандидатом в депутаты Законодательного собрания экс-главу МО "Гавань" Нэлли Вавилину, информация об этом появилась на сайте Горизбиркома. Политик выдвинута "Справедливой Россией" по 4-му избирательному округу.

Помимо Вавилиной, по 4-му округу также зарегистрированы Дмитрий Анисимов ("Яблоко"), Оксана Андреева ("Новые люди"), Николай Смоктий (КПРФ), Александр Устименко (ЛДПР), Константин Чебыкин ("Единая Россия") и Кристина Черемных ("Зеленые"). Сейчас от округа в городском парламенте заседает единоросс Чебыкин.

Вавилиной 58 лет, она возглавляет Василеостровское отделение "Справедливой России" и состоит в Бюро Совета регионального отделения партии. В период с 2005 по 2014 годы была депутатом МО "Гавань", в 2014-2019 годах входила в муниципальный совет МО "№7". После, в 2019-2024 годах, она была главой МО "Гавань". Этот период отметился, в частности, противостоянием муниципала с экс-главой местной администрации Петра Зерникова к исполнению его обязанностей. В 2024 году в квартире Вавилиной и помещениях муниципалитета прошли обыски. Точку в разбирательствах поставил в мае мировой судья участка №12, который оштрафовал Вавилину на 700 тысяч рублей по трем эпизодам злостного неисполнения решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

Накануне к Вавилиной приходили полицейские с просьбой явиться в отдел полиции №30. Визит правоохранителей состоялся в день заседания ТИК по вопросу регистрации кандидатуры политика.

Датой выборов назначено 20 сентября, голосование будет длиться в течение трех дней. Помимо депутатов Государственной думы, петербуржцам предстоит выбирать и депутатов городского парламента. Также запланированы выборы в МО "Автово" и довыборы еще в трех муниципалитетах.

Андрей Казарлыга / Фото: Нэлли Вавилина