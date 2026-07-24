Полиция пришла к экс-главе МО "Гавань" Вавилиной

Сотрудники полиции утром 24 июля пришли к бывшей главе МО "Гавань", кандидату в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России" Нэлли Вавилиной, сообщил канал "Вечерний Питер". В беседе с ЗАКС.Ру Вавилина рассказала, что ее вызвали в 30-й отдел полиции к 14:00 для дачи объяснений. В этот же день территориальная избирательная комиссия № 2 должна рассмотреть вопрос о ее регистрации в качестве кандидата.

В разговоре с ЗАКС.Ру Вавилина предположила, что вызов в полицию может быть связан с ее участием в избирательной кампании. Подробности дела ей неизвестны. Вавилина также отметила, что не уверена, сможет ли присутствовать на сегодняшнем заседании территориальной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о ее регистрации на выборах.

— Я не совсем понимаю, в чем дело. Может, потому что у меня сегодня регистрация в кандидаты. Они меня вызвали в 30-й отдел полиции к двум часам дать пояснение по материалам дела. [...] В пять часов у меня должна была быть регистрация кандидатом. Так как я депутат с двадцатилетним стажем, у меня всегда все в порядке с документами, не делаю ошибок, и все должно быть хорошо, — сказала Вавилина.

Вавилина собиралась баллотироваться по одномандатному избирательному округу № 4 в Василеостровском районе. Конкуренцию на этой территории ей могут составить депутаты Заксобрания Дмитрий Анисимов ("Яблоко") и Константин Чебыкин ("Единая Россия"), глава петербургского отделения "Зеленых" Кристина Черемных, замкоординатора реготделения ЛДПР Александр Устименко и Оксана Андреева ("Новые люди"). Сейчас этап регистрации прошли только Чебыкин и Черемных. Вопрос о регистрации кандидатом Анисимова и Вавилиной ТИК № 2 планировал рассматривать сегодня.

МО "Гавань" Вавилина руководила с 2019 по 2024 год. До этого она была депутатом муниципалитета. В период с 2014 по 2019 год заседала в совете депутатов МО № 7. В августе 2024 года к Вавилиной пришли с обыском силовики. Причиной послужил конфликт в МО "Гавань", связанный с недопуском бывшего главы местной администрации Петра Зерникова к исполнению его обязанностей. Суд обязал восстановить Зерникова в должности, однако этого не произошло. В итоге в начале мая 2026 года Вавилину оштрафовали на 700 тысяч рублей по трем эпизодам злостного неисполнения решения суда (ч. 2 ст. 315 УК).

Екатерина Гусева / Фото: Нэлли Вавилина