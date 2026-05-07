Вавилину оштрафовали на 700 тысяч рублей за неисполнение решения суда

Мировой судья участка № 12 оштрафовал 7 мая на 700 тысяч рублей бывшую главу МО "Гавань" Нэлли Вавилину по трем эпизодам злостного неисполнения решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вавилиной предоставили рассрочку на два года в выплатами по 29,2 тысячи рублей ежемесячно. Также она должна будет выплатить 190 тысяч рублей для оплаты представителя потерпевшего.

Причиной для разбирательства послужил конфликт в муниципалитете из-за недопуска бывшего главы местной администрации Петра Зерникова к исполнению его обязанностей. В мае 2021 года главу МА уволили, однако он обжаловал решение в Московском районном суде. Суд обязал восстановить Зерникова в должности, однако этого сделано не было.

Как установил мировой судья, Вавилина в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года не допустила Зерникова к рабочему месту, не отменила приказ об увольнении, не изменила данные в электронной трудовой книжке и не перечислила зарплату и иные выплаты за время вынужденного прогула уволенного главы МА. Также она ограничила доступ истца к рабочему месту и не проконтролировала передачу ему уставных документов и печати муниципалитета.

Также в деле имелись еще два эпизода неисполнения Вавилиной решения суда. Среди прочего ей вменялось нарушение конституционного права Зерникова на свободу труда (ст. 37 Конституции РФ).

"В судебном заседании Вавилина утверждала, что действовала в соответствии со своими полномочиями", — передает позицию экс-муниципала судебная пресс-служба.

"Гаванью" Вавилина руководила с 2019 по 2024 год. До этого, в 2005-2014 годах, она была депутатом "Гавани", а в 2014-2019 годах заседала в совете депутатов МО "№7". Состоит в "Справедливой России", возглавляет Василеостровское отделение партии.

В августе 2024 года силовики устроили обыск в администрации "Гавани" и в квартире Вавилиной. Причиной этого послужило уголовное дело о неисполнении решения суда, связанное с Зерниковым. В беседе с ЗАКС.Ру он тогда заявлял, что получил от муниципалитета около 5 млн рублей в виде недополученной зарплаты.

