Суд признал Новодевичий монастырь собственником квартиры умершей петербурженки

Монастырь выиграл суд против администрации Калининского района и стал наследником квартиры, которую завещала ему петербурженка, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своих соцсетях. Женщина умерла в 2015 году. О наследстве в религиозной организации узнали только в 2025 году. После монастырь подал иск к администрации Калининского района о восстановлении срока принятия наследства.

Петербурженка Лидия завещала квартиру монастырю в 2015 году. Однако представители религиозной узнали об этом в декабре 2025 года от нотариуса, который изучал наследственное дело по заявлению администрации Калининского района. В январе 2026 года представители Новодевичьего монастыря обращались к нотариусу с просьбой выдать свидетельства о наследовании, однако им отказали из-за пропусков срока. Служители монастыря объяснили пропуск тем, что никто из них не знал о завещании Лидии и не контактировал с ней. Женщина не жила в монастыре, не была прихожанкой.

Воскресенский Новодевичий монастырь находится в Московском районе Петербурга. Он был основан в 1748 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. При советской власти монастырь упразднили. Его работу возобновили в 1995 году.

