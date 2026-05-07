Формулировку увольнения экс-прессека ГУ МВД Степченко хотят изменить по суду

На рассмотрение Смольнинского районного суда поступил иск об изменении формулировки увольнения теперь уже бывшего начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслава Степченко, сообщила 7 мая объединенная пресс-служба судов города. Сейчас он считается уволенным за совершение проступка, порочащего честь органов внутренних дел. Вместо этого истец, заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, добивается внесения в трудовую книжку Степченко записи об увольнении в связи с утратой доверия.

"Истец просит изменить формулировку увольнения Степченко на увольнение в связи с утратой доверия, обязать МВД РФ заменить текст, ГУ МВД по СПб и ЛО внести изменения в приказ об увольнении, Степченко представить трудовую книжку для внесения записей", — сообщила судебная пресс-служба.

В иске говорится о проведенной проверке Степченко в связи с рапортом, в котором сообщалось, что на своем посту он не уведомил начальство об имеющемся конфликте интересов и о склонении к коррупции. В декабре 2025 года пресс-секретарь был уволен, к тому моменту он уже месяц как находился под домашним арестом по делу о получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и создании ресурса для хранения информации с персональными данными, полученными незаконным путем (ч. 6 ст. 272.1 УК РФ). Степченко признал вину в получении от издания "Конкретно.ру" по 20 тысяч рублей ежемесячно в обмен на оперативные данные. Свои действия бывший пресс-секретарь объяснял желанием контролировать подачу и содержание материалов издания.

По мнению истца, своими действиями Степченко допустил ситуацию, при которой его личные интересы могли встать в противоречие со служебными и повлиять на объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Материалы дела в скором времени передадут судье.

