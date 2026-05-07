Суд вновь вернул составителям протокол на юриста Сорокина

Ленинский районный суд 7 мая вернул составителям протокол в отношении петербургского юриста Никиты Сорокина, обратил внимание ЗАКС.Ру. Запись об этом появилась в карточке дела на сайте суда. Правозащитнику вменяют демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

"Протокол об административном правонарушении (материалы дела) возвращен(ы) (п.4 ст.29.4 КоАП РФ)", — говорится в пометке о подготовке к рассмотрению иска.

Упомянутый в записи пункт описывает основания для возвращения протокола составителям без рассмотрения в судебном заседании. Это могут быть, например, оформление материалов дела неправомочными лицами, неправильное составление протокола или же неполнота представленных материалов.

Ранее Сорокин написал в соцсетях, что протокол на него составили 30 апреля. По его словам, документ составляли без его участия, а информацию о нем юрист получил от полицейского по переписке. Материалы дела поступили судье 4 мая.

Это уже второй протокол о демонстрировании запрещенной символики, составленный в отношении Сорокина за последнее время. Предыдущий оформили из-за публикации о политике Алексее Навальном*, сделанной в день его смерти 16 февраля 2024 года. В середине месяца состоялось заседание по делу, по итогам которого судья Елена Самсонова вернула материалы в полицию.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру