В суде над Шариповым выслушали жалобы коммерсанта на обман

На заседании суда над бывшим зампредом инвестиционного комитета Максимом Шариповым 6 мая допросили свидетеля, который пожаловался на обман при получении участка под строительство, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Предприниматель заявил, что не получил желаемую землю и распрощался с 8 млн рублей. Шарипова обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток.

Свидетель Алексей Колмогорцев сходу заявил, что Шарипова видит впервые. Он рассказал, что в 2023 году заключил договор на получение в аренду участка на улице Сикейроса под строительство центра бытовых услуг. Исполнителем выступал некий Эдуард Гришанкин, который якобы взаимодействовал с кем-то из руководства комитета по инвестициям и содействовал оформлению земли в обход конкурсных процедур. Колмогорцев добавил, что изначально не знал конечного получателя средств.

Со слов коммерсанта, за предоставление участка Гришанкин запросил 15 млн рублей, которые собирались передать в три захода. Первый транш в размере 8 млн рублей Колмогорцев, по собственному заявлению, отдал в октябре 2023 года. Оставшуюся сумму он не выплатил из-за возникшего недоверия к исполнителю. Копии документов Колмогорцев получил в декабре. При этом позже Гришанкин якобы признался ему, что это были подделки, полученные от некоего другого участника схемы.

О том, что деньги могли предназначаться Шарипову, свидетель будто бы узнал уже позже, в ходе беседы с сотрудником ОБЭП. Вслед за этим, по его собственным словам, Колмогорцев написал Следственный комитет явку с повинной о возможном участии в коррупционной схеме. По заявлению свидетеля, при заключении договора он доподлинно не знал о возможности нарушения закона. За это ухватилась прокурор, которая зачитала ранее данные Колмогорцевым показания. В них свидетель говорил, что отдавал себе отчет в участии в преступной схеме. Колмогорцев в ответ не стал отказываться от ранее сказанного.

Сам Шарипов ранее говорил, что его подставили, и отказывался признавать вину. О своей невиновности он заявил и в этот раз.

Шарипова задержали в начале октября 2024 года при передаче 1,5 млн рублей, часть из которых была муляжом, в кафе неподалеку от "Невской ратуши". Спустя два дня суд отправил его в СИЗО, где экс-чиновник находится до сих пор.

Фигуранту инкриминируют получение взяток на общую сумму около 25,7 млн рублей. По версии следствия, в октябре 2023 года Шарипов мог получить 7 млн рублей за предоставление коммерческой организации права на аренду земельного участка без торгов. Кроме того, с марта 2023 по сентябрь 2024 года представители другой фирмы якобы передали ему еще 18 млн рублей за аренду еще нескольких участков. Наконец, Шарипову вменяют получение еще 750 тысяч рублей в качестве взяток за общее покровительство предпринимателям.

