Участникам дела о растрате на телеканале "Санкт-Петербург" продлили меру пресечения

Петроградский районный суд Петербурга 6 мая приступил к рассмотрению уголовного дела о растрате бюджетных средств в АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", передает корреспондент ЗАКС.Ру. На первом заседании суд продлил меру пресечения для подсудимых на шесть месяцев.

Бывший руководитель ЦУР Елена Никитина, замдиректора АО "ГАТР" Сергей Сыров и блогер Николай Камнев останутся в следственном изоляторе. Супругу Никитиной Сергею Кожокару продлили домашний арест. Экс-руководители телеканала Борис Петров и Александр Малькевич остались под запретом определенных действий.

Никитина просила суд отпустить ее под домашний арест. Камнев ходатайствовал о домашнем аресте или о запрете определенных действий.

Прокуратура выступила против смягчения меры пресечения. Гособвинитель заявила, что обвиняемые могут скрыться от правоохранительных органов.

На заседание Петроградского суда пришла генеральный директор АО "ГАТР" Екатерина Ходаринова в качестве представителя потерпевшей стороны. Она поддержала заявления подсудимых о смягчении меры пресечения и отдельно просила отпустить из-под стражи Сырова. Она передала суду коллективное письмо в поддержку замдиректора компании. Документ подписали 206 сотрудников АО "ГАТР".

Следствие считает, что обвиняемые причастны к растрате 37 млн рублей, на которые заключались контракты на медиасопровождение деятельности Смольного. Малькевич вину не признает. Его защита просила приостановить производство по делу. Он заключил контракт с Минобороны для участия в СВО.

