Строительную фирму оштрафовали на 10 млн рублей за взятку экс-главе ЦКБ Белоусу

Мировой судья участка № 129 оштрафовал строительную компанию "Стрит Профф" на 10 млн рублей по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщили 5 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. По версии следствия, в период с января по конец марта 2024 года генеральный директор фирмы Евгений Погорельцев через посредника передал взятку в размере 2,8 млн рублей теперь уже бывшему главе Центра комплексного благоустройства Андрею Белоусову и его заместителю Игорю Бею в обмен на общее покровительство. В частности, подведомственная организация комитета по благоустройству оформила три госконтракта с фирмой на поставку и установку пешеходных ограждений.

Постановление о штрафе мировой судья вынес еще 21 апреля. Во время заседания сторона защиты настаивала на прекращении производства, утверждая, что юрлицо содействовало следствию при выявлении и расследовании правонарушения. Суд доводы защиты отклонил. В материалах дела указано, что информация о правонарушении поступила до явки с повинной гендиректора фирмы.

Уголовное дело в отношении Белоуса возбудили в конце октября 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве в крупном размере либо с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Помимо взятки от "Стрит Профф", Белоусу вменяется получение 200 тысяч рублей от сотрудника за попустительство по службе и мошенничество на сумму в 139,7 тысячи рублей. Его заместителя Бея обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В марте 2025 года Белоуса перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

