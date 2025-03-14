Суд перевел экс-главу ЦКБ Белоуса из-под домашнего ареста в СИЗО

Невский районный суд изменил меру пресечения бывшему директору Центра комплексного благоустройства Андрею Белоусу с домашнего ареста на заключение под стражу до 30 апреля, сообщила 14 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Экс-чиновник проходит обвиняемым по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. в ч. 5, ч. 6 ст.290 УК РФ) и о мошенничестве в крупном размере либо с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Белоус находился под домашним арестом с конца октября 2024 года. Об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие, которое опасается, что фигурант может скрыться от правосудия. Также в СК опасаются, что Белоус "может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить следы преступления, оказать давление на лиц, изобличающих его в совершении преступления и свидетелей по делу, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", передает судебная пресс-служба.

Также в суде следствие указало на то, что Белоус якобы нарушил условия ранее назначенной меры пресечения. Согласно назначенным условиям, он не имел права вести переговоры в интернете. В Следкоме заявили, что запрет был нарушен. Сам фигурант использование интернета не отрицал, при этом защита заявляла, что нарушение было совершено по неосмотрительности.

По версии следствия, в период с января по конец марта 2024 года Белоус и его заместитель Игорь Бей получили взятку в размере 2,8 млн рублей от гендиректора ООО "Стрит Профф" в обмен на общее покровительство. Также Белоусу вменяется получение взятки в размере 200 тысяч рублей от сотрудника за попустительство по службе и мошенничество на сумму в 139,7 тысячи рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга