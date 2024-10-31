Суд отправил экс-директора Центра комплексного благоустройства под домашний арест

Невский районный суд 31 октября избрал меру пресечения для бывшего директора Центра комплексного благоустройства Андрея Белоуса, обвиняемого в получении взятки (п.в ч.5 ст.290 УК). Фигуранта дела отправили под домашний арест минимум до 29 декабря, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Об этой мере пресечения ходатайствовало следствие. Белоус и его адвокат против домашнего ареста не возражали. Однако защитник экс-главы ЦКБ просил суд позволить обвиняемому посещать поликлинику, раз в неделю выходить в магазин, а также гулять по два часа в день. В качестве обоснования адвокат указал, что на иждивении Белоуса находятся малолетний ребенок и безработная супруга. Суд это ходатайство отклонил.

В итоге Белоусу запрещено покидать свой дом, общаться с подозреваемыми и свидетелями по делу и пользоваться телефоном и интернетом.

Напомним, Андрей Белоус покинул должность главы Центра комплексного благоустройства 21 октября. 30 октября он был задержан по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги экс-глава ЦКБ должен был оказывать покровительство коммерческой фирме в делах, связянных с госконтрактами.

фото пресс-службы судов Петербурга