Для бывшего руководителя ЦКБ Белоуса запрашивают домашний арест

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия о назначении домашнего ареста бывшему главе СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" (ЦКБ) Андрею Белоусу, обвиняемому в получении взятки. Об этом 31 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, Белоус покинул свою должность около недели назад, а 30 октября был задержан по подозрению в коррупции. Следствие считает, что он получил взятку в размере 500 тысяч рублей через посредника от представителей ООО "Стрит Профф". За эти деньги экс-чиновник якобы мог оказать покровительство компании, связанное с исполнением госконтрактов

В настоящее время ведется расследование по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). В объединенной пресс-службе судов Петербурга также уточнили, что обвиняемый признал вину.

фото: ЗАКС.Ру