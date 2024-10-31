Бывшего руководителя ЦКБ задержали по подозрению во взятке

Бывший руководитель Центра комплексного благоустройства Петербурга Андрей Белоус и его заместитель Игорь Бей были задержаны по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 31 октября.

По данным следствия, в феврале этого года бывший глава ЦКБ получил 500 тысяч рублей, которые должны были обеспечить поддержку для одного из потенциальных подрядчиков и заключение контрактов в сфере благоустройства. Игорь Бей, предположительно, выступал посредником в получении этой суммы.

По информации следствия, заместитель руководителя оставил себе часть средств, а оставшуюся сумму передал Белоусу в тот же день.

В отношении Белоуса возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Игорю Бею инкриминируется посредничество во взяточничестве в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ) с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений и выборе меры пресечения для обоих фигурантов.

Напомним, 24 октября стало известно, что Белоус покинул пост руководителя Центра комплексного благоустройства, подав заявление об увольнении по собственному желанию. Причины такого решения не сообщались. Временно исполнять обязанности директора назначен заместитель по финансам Алев Аджиев.

В августе по распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова из ЦКБ был уволен Бей. Это произошло после визита Беглова в Красносельский район, где он интересовался ходом строительства производственной базы для садово-парковой сферы, но получил ответ, что базы нет.

фото: ЗАКС.Ру