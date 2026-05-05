Новости 5 мая 2026, 12:56

Дело о растрате на телеканале "Санкт-Петербург" начнут рассматривать 6 мая

Первое заседание по уголовному делу о растрате бюджетных средств на телеканале "Санкт-Петербург" состоится в среду, 6 мая, в Петроградском районном суде, обратил внимание ЗАКС.Ру. Среди обвиняемых шесть человек: блогер Николай Камнев, экс-глава ЦУР Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, бывшие руководители АО "ГАТР" Борис Петров и Александр Малькевич, а также заместитель гендиректора компании Сергей Сыров. 

Малькевич, Петров и Сыров обвиняются в растрате в особо крупном размере (ст. 160). Камневу и Никитиной, кроме растраты, вменили легализацию средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК). Кожокара собираются судить только за легализацию средств. 

Обвиняемых считают причастными к растрате 37,2 млн рублей, которые телеканал выделял на информационное сопровождение деятельности городской администрации. Деньги поступали в частный фонд, а позже переводились по якобы подложным документам. Дело поступило в суд 30 апреля.

Отметим, Малькевич до прошлой недели занимал пост депутата Законодательного собрания Петербурга. Он сложил полномочия 29 апреля, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


