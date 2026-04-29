Петербургский парламент прекратил полномочия депутата Малькевича

Законодательное собрание Петербурга 29 апреля удовлетворило заявление депутата Александра Малькевича о досрочном прекращении полномочий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Малькевич собирается отправиться на военную службу в зону специальной военной операции.

Заявление Малькевича поддержали единогласно. Сам парламентарий на заседании отсутствовал. Перед голосованием он поделился мыслями о происходящем со своими подписчиками в соцсетях.

"Все, что я хотел бы сказать по итогу завершающегося месяца и всех последних новостей. Да, Служение давало мне силы все последние годы, но пользу можно приносить на разных участках фронта и делая разные вещи. Так что… буду продолжать, делая то, что умею - для тех, кому это нужно", – написал Малькевич, прикрепив фотографию с цитатой "Маршала Победы" Георгия Жукова "Я прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а это главное для любой жизни".

Малькевич был избран в городской парламент в сентябре 2024 года по итогам дополнительных выборов по 18-му избирательному округу. Он занял место единоросса Алексея Далматова, который покинул Мариинский дворец по собственному желанию в июне 2023 года. За время работы в ЗакСе он стал соавтором десяти законопроектов, преимущественно связанных с кадетским образованием и сохранением воинских захоронений.

Осенью 2025 года Малькевичу и еще пятерым фигурантам предъявили обвинение по делу о растрате бюджетных средств на телеканале "Санкт-Петербург". Следствие считает, что крупные суммы денег тратили на контракты по созданию контента, при этом работы не были выполнены в полном объеме. Правоохранительные органы оценили ущерб в 37 млн рублей. Малькевич неоднократно заявлял, что он не причастен к хищениям и не считает себя виновным. На прошлой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

Также на сегодняшнем заседании рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции "Яблоко" Александра Шишлова.

