Малькевич не пришел на свое последнее заседание в ЗакСе

Депутат Заксобрания Александр Малькевич пропустил заседание парламента 29 апреля, на котором собираются рассмотреть вопрос о его досрочном сложении полномочий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Накануне председатель парламента Александр Бельский заявил, что Малькевич решил отправиться на СВО.

В апреле депутат еще не посещал заседания парламента. По его словам, находился в отпуске. В последний раз он отмечался на пленарном заседании 25 марта.

С осени 2025 года Малькевич проходит обвиняемым по делу о растрате на телеканале "Санкт-Петербург", который он в прошлом возглавлял. Он с позицией московских следователей не согласен. Подробнее об уходе парламентария на СВО читайте в материале ЗАКС.Ру.

Также на заседание планируется рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова.

