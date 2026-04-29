ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 29 апреля 2026, 10:11

Малькевич не пришел на свое последнее заседание в ЗакСе

Депутат Заксобрания Александр Малькевич пропустил заседание парламента 29 апреля, на котором собираются рассмотреть вопрос о его досрочном сложении полномочий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Накануне председатель парламента Александр Бельский заявил, что Малькевич решил отправиться на СВО.

В апреле депутат еще не посещал заседания парламента. По его словам, находился в отпуске. В последний раз он отмечался на пленарном заседании 25 марта.

С осени 2025 года Малькевич проходит обвиняемым по делу о растрате на телеканале "Санкт-Петербург", который он в прошлом возглавлял. Он с позицией московских следователей не согласен. Подробнее об уходе парламентария на СВО читайте в материале ЗАКС.Ру

Также на заседание планируется рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
О редакции Реклама