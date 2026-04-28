Закономерное решение Малькевича

Фото: ЗАКС.Ру

Депутат Законодательного собрания Александр Малькевич, проработав в Мариинском дворце чуть больше полутора лет, решил сложить полномочия и отправиться в зону спецоперации. После этого приостановится не только его работа с избирателями, но и уголовное дело о растрате бюджетных средств телеканала "Санкт-Петербург", в которой обвиняют парламентария.

О решении Александра Малькевича сложить полномочия объявил спикер городского парламента Александр Бельский во вторник, 28 апреля, накануне пленарного заседания. Решение председатель ЗакСа назвал мужским и сильным, а "в случае с Сашей – закономерным". Бельский привел заслуги депутата: помощь военнослужащим, поддержку новых регионов и законотворческую деятельность.

"Он награжден орденом Мужества, обладает боевым опытом и с первых дней специальной военной операции активно помогает фронту и освобожденным регионам. В стенах ЗакСа был автором и инициатором законопроектов, направленных на поддержку наших бойцов и сохранение памяти о героях Отечества. Александр Александрович постоянно на связи с защитниками Родины, многократно посещал военнослужащих, доставлял гуманитарные грузы, поэтому с реальной жизнью и задачами на фронте знаком не понаслышке. Уверен, его богатый опыт и компетенции будут крайне востребованы на передовой", – написал Бельский.

Малькевич был избран в городской парламент по итогам дополнительных выборов в сентябре 2024 года. За это время он поучаствовал в разработке десяти законопроектов. Приняты были только два, связанные с приведением городских норм в соответствие с федеральными положениями. Это закон о наделении муниципалов полномочием по благоустройству и сохранению воинских захоронений и корректировка закона о кадетском образовании.

Еще перед избранием Малькевич рассказывал, что в стенах парламента собирается заниматься вопросами поддержки участников специальной военной операции, поскольку не понаслышке знаком с этой сферой. Впрочем, как он рассказывал в интервью ЗАКС.Ру, условия законотворческой деятельности оказались несколько иными, чем он представлял. Все оказалось сложнее из-за бюрократических барьеров.

Малькевич на момент публикации материала никак не комментировал новость о своем уходе на военную службу. На сообщение корреспондента ЗАКС.Ру он не ответил.

Иные закономерности

С осени Малькевич проходит обвиняемым по уголовному делу о растрате бюджетных средств телеканала "Санкт-Петербург". Сам телеканал принадлежит АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", которое существует за счет средств города. Следствие считает бывшего директора АО (Малькевич возглавлял структуру с января 2021 года по сентябрь 2023 года) причастным к хищению 37 млн рублей. Также по делу проходят еще пять человек: глава петербургского ЦУР Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, замдиректора телеканала Сергей Сыров и бывший глава телеканала Борис Петров. По версии правоохранительных органов, руководство канала заключало и оплачивало контракты на создание контента, которые в реальности исполнялись не полностью. Сам депутат с обвинением не согласен. Несмотря на то, что события происходили Петербурге, рассматривать дело собираются в Москве. Там же фигурантам избирали меру пресечения.

Сейчас следственные действия завершены. Как рассказал ЗАКС.Ру адвокат Малькевича Сергей Горелкин, 24 апреля прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела в ближайшие дни должны быть направлены в суд.

Теперь Малькевич может претендовать на освобождение от возможного привлечения к уголовной ответственности. Сейчас в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе есть нормы, которые защищают лиц, подписавших контракт с Минобороны, от ответственности. Так, статья 208 УПК отмечает возможность приостановки предварительного следствия, а статья 238 — о приостановке рассмотрения дела по существу. Еще есть статья 28.2 УПК, согласно которой "суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, в отношении которого производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части".

Партийное задание

Собеседники ЗАКС.Ру рассказывали о возможном уходе Малькевича на СВО еще в начале апреля. Тогда депутат в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру не стал однозначно отвечать на вопрос, думает ли он о подписании контракта.

– Я много о чем думаю, – заявил Малькевич 9 апреля.

Накануне этого разговора стало известно, что в "Единой России" для Малькевича подготовили партийное задание, не связанное с выдвижением на выборы по его 18-му округу. О дальнейшей судьбе расплывчато намекнул руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Серавин.

– Александр Александрович Малькевич у нас сейчас там займется важным другим партийным заданием, – такую реплику отпустил Серавин, когда предлагал депутату Алексею Цивилеву принять участие в праймериз по 18-му округу. Деталей "партийного задания" тогда раскрывать не стали.

Сам Серавин, как и Бельский, назвал решение Малькевича отправиться на СВО "абсолютно закономерным".

Отметим, приостановка предварительного расследования или производства по делу формально никак не препятствует выдвижению кандидата от "Единой России". Ограничений, связанных с этим статусом, в партийных документах нет. Кроме того, в случае избрания депутатский мандат является основанием для приостановки контракта с Минобороны. Это предусмотрено федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

Собеседник ЗАКС.Ру, близкий к партии, не ставит крест на депутатской карьере Малькевича. Правда, в качестве возможного места потенциального выдвижения упоминается Республика Мордовия. К слову, в Саранске у Малькевича недавно прошла персональная выставка в музее имени С. Д. Эрьзи.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру