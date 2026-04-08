8 апреля 2026, 23:21

Серавин: Малькевич займется другим партийным заданием

фото ЗакС политика Серавин: Малькевич займется другим партийным заданием

Руководитель исполкома петербургского отделения партии "Единой России" Александр Серавин размыто обрисовал дальнейший карьерный путь депутата Заксобрания Александра Малькевича. На новый депутатский срок по 18-му избирательному округу, от которого Малькевич прошел в парламент в 2024 году, он не пойдет. Для него подготовили "важное партийное задание". Серавин заявил об этом во время беседы с депутатом Алексеем Цивилевым, когда предложил ему выдвинуть свою кандидатуру на праймериз по округу Малькевича. 

– Александр Александрович Малькевич у нас сейчас там займется важным другим партийным заданием, – упомянул Серавин в беседе с депутатом Цивилевым.

Подробности задания неизвестны. Сам Малькевич в своих соцсетях никак не комментировал заявление Серавина, ограничившись репостом разговора последнего с Цивилевым. На позднее сообщение корреспондента ЗАКС.Ру Малькевич не ответил. 

С октября 2025 года членство Малькевича в партии приостановлено из-за обвинения по уголовному делу о растрате на телеканале "Санкт-Петербург". В прошлом он занимал руководящую должность в АО "ГАТР". Сам Малькевич не согласен с позицией следователей. Ранее адвокаты парламентария подробно рассказывали ЗАКС.Ру обстоятельства дела и позицию их доверителя.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


