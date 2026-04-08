Цивилев подал документы на праймериз "Единой России" по 18-му округу

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев выдвинулся на предварительное голосование "Единой России" по 18-му одномандатному округу, информация об этом появилась на сайте праймериз. Сейчас округ в городском парламенте представляет Александр Малькевич.

Цивилев впервые был избран в ЗакС в 2016 году. На выборах в 2021 году он получил депутатский мандат по единому избирательному округу. В парламенте он возглавляет комиссию по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также состоит в бюджетно-финансовом комитете.

До избрания в Заксобрание Цивилев дважды был избран депутатом МО "Княжево", возглавлял местную администрацию муниципалитета. В 2007-2011 годах возглавлял региональное отделение "Молодой гвардии Единой России", также в 2008-2009 годах был помощником депутата Виталия Милонова.

В середине марта Цивилев в беседе с ЗАКС.Ру говорил о желании баллотироваться на новый срок. При этом он делился планами проконсультироваться с главой исполнительного комитета петербургского отделения партии Александром Серавиным насчет того, по какому округу выдвигаться на праймериз.

Малькевич заседает в ЗакСе с сентября 2024 года, когда он одержал победу на довыборах по 18-му округу. Место оказалось вакантно после того, как единоросс Алексей Далматов досрочно сложил полномочия. Сам Малькевич состоит во фракции "Единая Россия", но его членство в партии было приостановлено в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств телеканала "Санкт-Петербург", которым он руководил в 2021-2023 годах.

Помимо депутата, обвиняемыми по делу проходят глава петербургского ЦУР Елена Никитина и ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, замдиректора телеканала Сергей Сыров и экс-глава телеканала Борис Петров. Следствие считает, что они могли похитить и обналичить 37,2 млн рублей, переведенных частному фонду за информационное обеспечение. Работы при этом якобы не были выполнены. Сам Малькевич отрицал причастность к вменяемой схеме.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру