Цивилев проконсультируется с Серавиным перед участием в выборах

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") намерен посоветоваться с главой исполнительного комитета петербургского отделения партии Александром Серавиным перед подачей документов на предстоящие в сентябре выборы. Об этом парламентарий заявил в интервью ЗАКС.Ру. Необходимость консультаций он объяснил, в частности, нежеланием создавать конкуренцию однопартийцу Денису Четырбоку.

— Мы с моей командой посмотрели, что я, хотя избран по спискам "Единой России", работаю как одномандатный депутат, который находится в непосредственной связи с людьми. Буду советоваться с руководителем исполкома ЕР Александром Серавиным по этому поводу. Там и так есть очень сильный одномандатный депутат — это Денис Четырбок, не хотелось бы мешать ему работать. Поэтому буду советоваться с руководством партии, — рассказал Цивилев.

Депутат отметил, что работа в городском парламенте ему интересна. Он подчеркнул, что в течение VII созыва ЗакСа занимался решением ряда локальных проблем избирателей, от сферы ЖКХ до здравоохранения и социальных вопросов.

Говорить о сроках подачи документов на праймериз ЕР он отказался, предпочтя сохранить интригу.

В Заксобрании Цивилев возглавляет комиссию по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Для него нынешний созыв стал уже вторым по счету. До этого он дважды избирался в совет депутатов МО "Княжево" и возглавлял местную администрацию муниципалитета.

Ранее депутат Вера Сергеева заявила ЗАКС.Ру о намерении баллотироваться в Заксобрание по одномандатному избирательному округу. Подать документы на праймериз ЕР она собирается в 20-х числах марта. Пока из числа действующих депутатов ЗакСа документы на предварительное партийное голосование подали единороссы Александр Ходосок и Юрий Гладунов.

