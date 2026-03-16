Депутат Цивилев о самокатах, платных парковках и работе комиссии по транспорту

На улицах Петербурга, как весточка весны, появились первые самокаты. В городском парламенте вопросами кикшерингов занимается председатель комиссии по транспорту Алексей Цивилев. ЗАКС.Ру поговорил с депутатом о проблемах с СИМ, о платных парковках и о работе комиссии.

— Как оцениваете работу комиссии по транспорту? Что бы вы назвали самыми важными направлениями за это время?

— Не в российских традициях оценивать свою работу, но нам действительно удалось создать комиссию в 2022 году, через год после выборов. Идея проста, у нас отдельно существуют ведомства: одно делает дороги и метро, другое отвечает за общественный транспорт. И два эти ведомства разделены. Поэтому решили создать такую комиссию. Были определенные планы — чтобы общественный транспорт ходил быстрее и город развивался с учетом роста количества машин. Если посмотреть статистику, в 1997 году в Петербурге было 700 тысяч машин. На конец 2025 года в городе 1,87 млн машин. А мест, где они должны парковаться, из-за исторической застройки сильно не прибавилось.

Существуют конфликты, в том числе из-за выбора приоритета: общественный транспорт, машины, самокаты, электровелосипеды с курьерами хотят место на улично-дорожной сети. Дорога одна, а ехать по ней хотят все. Даже роботы требуют места под солнцем. Поэтому в планах комиссии как раз находить баланс, указывать на недоработки органов исполнительной власти и предлагать, как их исправить.

Вопросов становится только больше. И я думаю, что если 30 % мы выполним от наших планов, то это будет хорошо. Город развивается, требует особого внимания к транспорту. И то, что дороги и общественный транспорт на первом месте в бюджете, это не просто так.

— Как бы вы оценили взаимодействие с исполнительной властью? Возникают ли какие-то проблемы?

— Поначалу к нам с недоверием отнеслись. Потому что когда появляется какой-то новый субъект, который заявляет о себе, то все начинают думать, что он что-нибудь испортит и что это не нужно. Так продолжалось, пока к нам не привыкли. Я благодарю депутатов, они неравнодушны к транспортной сфере. Это и Александр Ходосок, возглавляющий комиссию по городскому хозяйству, он занимается, например, парковками во дворах и освещением дорог. И коммунист Вячеслав Бороденчик, на нем — работа контролеров, гаражники. Александр Кущак тоже занимается проблемами гаражников. И спортсмен-любитель Дмитрий Павлов, он борется с самокатами и защищает права таксистов. Мы все работаем в команде.

Например, наша первая история с неудобными павильонами для остановок общественного транспорта. Вот КГА к нам приходил и говорил: "Мы его [павильон] приняли". А то, что люди под ним мерзнут, ну и пусть мерзнут. Даже в правительстве города я говорил про эти остановки. В итоге начали ставить боковые стенки.

Это всё на поверхности, мы эти проблемы не выдумываем. Но сейчас уже говорят: Алексей Николаевич, лучше даже комиссию не проводите, мы всё это исправим сами. У нас уже налажено взаимодействие, и они понимают, что мы не враги. Мы просто хотим улучшить то, что работает. И отношение уже стало уважительное, потому что видят, что мы не хотим радикальных мер. Мы хотим добиться предоставления комфортных услуг для людей в рамках того, за что они платят.

— Какие вопросы можете назвать ключевыми в работе комиссии по транспорту сейчас?

— У электросамокатов сильное лобби, они хотят сохранить свой бизнес. Мы в топе по ДТП с самокатами, в том числе и с летальным исходом. И для снижения смертности надо обязать самокатчиков надевать шлемы. А почему компании этого не хотят? Аренда самокатов загнется, эти шлемы растащат через неделю. Компания Whoosh повесила шлемы, они неделю провисели, потом все пропали. Теперь Whoosh про это молчит.

Нам следует определить, где должен находиться новый электротранспорт: на тротуаре или на дороге? А велосипедные дорожки где будем делать? Меня попросили сделать велодорожки на газонах. Говорю, многие люди против. Они не хотят уменьшения зеленых зон, это общественное пространство. Это как в бане. Ты не можешь там с шайкой пойти и брызгать на стены потому, что так хочется. Ты должен спросить разрешения у других. Здесь то же самое.

Не решили вопрос с водителями общественного транспорта, а он один из самых серьезных. По нашим оценкам, из 2,5 тысяч водителей около 1,2-1,3 тысячи мигрантов. Я считаю, это опасная цифра, и нужно ее уменьшать. Потому что общественный транспорт — это люди, которые напрямую отвечают за безопасность пассажиров.

Ситуация с монополией в такси тяжеловатая. Даже у маркетплейсов есть две крупных компании. Они между собой борются, и это очень хорошо: есть рынок. А в такси рынка нет. Они сдирают до 40 % с бедных таксистов, мало платят налогов. По данным ФНС, мы получаем в районе 3 млрд рублей за такси, а должны получать 15 млрд. У нас легально работает 50 тысяч таксистов, а нелегально 100 тысяч.

Крайне критичный вопрос с метро. Нужно, чтобы все спальные районы были обеспечены, пускай отдаленной, но все-таки станцией метро. Мы тогда разгрузим общественный транспорт. Не нужно будет столько автобусов, которые стоят в пробках. Спальные районы нуждаются или в метро, или в трамвае, который идет вне дорог. Как трамвай "Шушары — Славянка" или как выделенная линия Лиговского проспекта.

Мне житель Красного Села говорил: "Если вы не можете пустить электрички в такт из-за грузовых железнодорожных перевозок, сделайте нам фуникулер. Лишь бы вне дорог". И в этом есть смысл. Человек должен гарантированно сесть в транспорт и быстро доехать, а не стоять в пробке. Город тогда заживет другой жизнью. Потоки пойдут по-другому. Спальные районы должны быть обеспечены внеуличным транспортом. Метро, электричка, трамвай на выделенной линии, скоростной трамвай. Или, как попросил житель Красного Села, фуникулер, но это шутка.

— Остановимся на электросамокатах. Новый сезон в Петербурге уже начинается. Как оцените итоги предыдущего?

— Главное, что сохранили ограничение парковки самокатов в четырех центральных районах. Это уже огромное достижение, учитывая нехватку серьезных успехов с улучшениями на дорогах. Светлый луч в этом темном царстве — заявление президента Владимира Путина. Он наконец дал поручение Минтрансу и, по слухам, будут вводить номера для СИМ. Только не такие детсадовские номера, как сейчас, а зафиксированные в государственном реестре. И по ним мы через камеры будем выискивать нарушителей, на кого зарегистрирован номер, и сможем присылать штрафы.

Это правильная мера, которая должна уменьшить существующий бардак со штрафами от кикшерингов. Сейчас уже как в фильме "Терминатор 3", где есть корпорации, и под ними госорганы бегают. Мы не должны обслуживать корпорации. Мы должны сами штрафовать нарушителей, мы — государство. Мы не можем это право передавать частным структурам. Надеюсь, к маю Минтранс разродится государственными номерами на электровелосипеды и на электросамокаты.

— В августе город и кикшеринги заключили допсоглашение о перечислении взносов в бюджет, тогда речь шла о 37 млн рублей. Вам не кажется, что эту сумму нельзя назвать большой?

— Можно ли играть в игры, если у кого-то крапленые карты? Наверное, это бессмысленно. Я бы не стал заявлять, что компании дали какие-то деньги. Может быть, кто-то и дал, но я не уверен, что мы получили эти 37 млн рублей, и что все компании заплатили. Мы делали официальный запрос на этот счет, и ответа не получили.

Кикшеринги говорят, что мы один из 89 регионов Российской Федерации, а действуют они по федеральным правилам. У нас почему они прижали хвост и не обжалуют запрет на парковку в четырех районах? Потому что была спецоперация "Кикшеринг", когда сотрудники ГИБДД в 2024 году увозили электросамокаты на штрафстоянки. И они два месяца там находились. Вот этого компании боятся.

Следует изменить федеральные правила. Прежде всего, нарушители должны гарантированно получать штрафы по камерам наблюдения, и деньги должны идти в городской бюджет. Налоги должны тоже идти субъектам, но налоговое законодательство менять еще сложнее.

— В ноябре вы обращались в Роспотребнадзор с просьбой проверить продажи электромопедов под видом менее мощных электровелосипедов. Удалось ли добиться результата?

— Подвижки есть. С маркетплейсов убрали, уже не пишут, что у них мощность меньше 250 ватт. То есть начали разбираться в правилах. ГИБДД убрали все несертифицированные СИМ в курьерской службе.

Но есть лакуна, и она касается не только электровелосипедов. Например, в страну завозят машину как бы с малой мощностью по документам. Платят утильсбор по малой мощности, а потом машину чипируют и увеличивают мощность, например, со 150 до 300 лошадиных сил. Проверить фактически мотор очень сложно. Там есть показатели: постоянная и пиковая мощность. Какую из них мерить? В законе указана просто мощность. Пока у нас нет технической возможности измерить реальную мощность. А меняется она на электровелосипедах и на электросамокатах элементарно. Блок двигателя вместе с аккумулятором меняется за минуту. Но электротранспорт — это все-таки, наверное, транспорт будущего. Он очень мобильный и он нравится молодежи.

Я думаю, нужно как-то безопасно встраивать самокатчиков в дорожную сеть, чтобы не создавать проблем и учитывать сезонность. Делать им отдельную полосу в условиях зимнего города, наверное, нецелесообразно. Когда на Фонтанке сделали велополосу, местные жители зимой попросили меня посчитать велосипедистов. Я насчитал двух за час. Говорят: "Представляете, а нам к школе не подъехать".

Может быть, сделать летние временные полосы, чтобы они могли с юга на север города и с запада на восток перемещаться. Допустим, не по всему городу, а по каким-то отдельным трассам. Пусть там ездят на своих электромоторчиках, как Карлсоны, но только на земле. А пускать их по всему городу — это значит раздражать и жителей, и автомобилистов. Мы себе не можем это позволить.

— В октябре 2025 года в центре Петербурга заработали новые правила платной парковки. Как можете оценить изменения спустя пять месяцев?

— Про 360 рублей за час парковки все мои друзья-автомобилисты говорят, что это очень дорогой тариф. Но я говорю: "А покажите мне свободные места". На 90 % они все заняты. И это значит, что тариф еще, скорее всего, будет увеличиваться. Логика комитета по транспорту в том, чтобы была оборачиваемость. Потому что когда им говоришь, что дорого, они отвечают: "А посмотрите, сколько загружено".

Плюс сами жители начали искать лазейки. Допустим, есть два машино-места на квартиру, а человек живет один. Второе место он может за неплохие деньги продать. Временно зарегистрирует кого-нибудь на квартиру, за это время оформит на него парковку, и тот получит годовое разрешение.

Что главное нам удалось сделать по платным парковкам? Сейчас этот механизм для жителей прозрачен и не вызывает недовольства. Бюрократизм весь упростили, нормальное приложение сделали. И губернатор принял абсолютно правильное решение, чтобы парковочное разрешение действовало в пределах района, а не муниципалитета, потому что вообще никто не знает, где границы муниципалитета.

Очень нужны перехватывающие парковки. Открыли станцию метро "Юго-Западная", а перехватывающая парковка там тормозится. Вот люди туда приедут, машину спокойно поставят, сядут на метро — и мы разгрузим центр, машина в центр не поедет. Человек должен гарантированно подъехать к станции метро, машину оставить и потом бесплатно ее получить. У нас это есть в правилах: ты можешь оставить машину на перехватывающей парковке и не платить, если днем ездил в общественном транспорте по проездному билету. Правильная система, но парковок мало.

— После повышения тарифов на парковку в некоторых случаях водителям стало дешевле платить штраф. Теперь собираются повысить штрафы. Мы видим кнут, но не видим пряник. Стоит ли ждать послаблений для автомобилистов?

— В Петербурге нет той меры, которая действует в Москве, где пользователь платной парковки дважды в месяц может за сутки поменять время стоянки, зону и номер машины. А ошибок куча, просто миллиард ошибок. Мне врач пишет, он ехал на вызов и пропустил время, оплатил парковку через 10 минут. Это штраф за разрыв сессии. Он звонил на горячую линию, ему сказали: "Ждите штраф". А почему мы должны штрафовать этого человека? Если он по 360 рублей два часа оплатил до и потом еще 360 рублей после. И деньги ему никто не вернет.

Вообще говорить о повышении штрафов можно только когда мы дадим людям право исправлять ошибки хотя бы в течение суток. Это справедливо. Потому что сейчас у нас просто кнут, и ошибки засчитывают только в сторону людей. Мы же люди, мы не роботы, не искусственный интеллект, мы можем ошибаться. Наверное, задача власти — ловить нарушителей, при этом мы штрафуем людей, которые не хотят нарушать городские правила, и не даем им права на ошибку. Любому человеку нужно давать возможность исправить ошибки в течение суток, в этом заключается гуманность власти.

— Вице-губернатор Кирилл Поляков говорил, что горожане будто бы сами просят повысить тарифы на парковку. К вам с этим обращались?

— Они, может, идут в комитет по транспорту, к нам они еще не дошли. К нам доходят другие люди с другими мыслями.

— Спикер Александр Бельский неоднократно высказывался за закрытие центра для машин. Как лично вы оцениваете такую идею?

— Знаете, что мне нравится в Александре Бельском? Я много видел руководителей. Большинство просто жестко доминирует, а с ним мне приятно дискутировать. И это без какого-то давления как руководителя, это именно с точки зрения уважения, выслушивания позиций и принятия лучшего решения. Многим руководителям стоит поучиться тому, как он слушает других.

Я не буду говорить свое мнение [о закрытии центра для автомобилистов], но могу сказать, что готовлю аргументы, которые, надеюсь, донесу до него.

— Естественный вопрос в выборном году: планируете ли баллотироваться на новый срок в ЗакС?

— Любая оценка деятельности обязательна в работе. Для нас реальная оценка — это выборы раз в пять лет. Заксобрание сильно поменялось в этом созыве. Тут всегда движуха, всегда новые идеи, новые мнения, новые люди, которые со светлой головой приходят, и какие-то интересные вещи. Власть в таких дебатах усиливается и получает запросы от общества, куда мы должны двигаться. Мне эта работа интересна.

Мне есть о чем отчитываться. Есть работа депутата на земле, решение локальных проблем. Это и ЖКХ, и здравоохранение, и социалка, и дороги в том числе, но в сугубо конкретных местах. Мы с моей командой посмотрели, что я, хотя избран по спискам "Единой России", работаю как одномандатный депутат, который находится в непосредственной связи с людьми. Буду советоваться с руководителем исполкома ЕР Александром Серавиным по этому поводу. Там и так есть очень сильный одномандатный депутат — это Денис Четырбок, не хотелось бы мешать ему работать. Поэтому буду советоваться с руководством партии.

— То есть на праймериз вас ждать?

— Ждите, Шура, апельсины бочками.

— А когда?

— Интрига!

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру