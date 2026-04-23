Глава МО "Николаевский" Лилия Судьина заявилась на праймериз в ЗакС

На предварительное голосование "Единой России" подала документы глава МО "Николаевский" Лилия Судьина. Она собирается побороться за выдвижение на выборах депутатов Законодательного собрания по региональной группе №23.

Судьина возглавляет МО "Николаевский" (ранее – МО №72) с сентября 2024 года. До этого она в течение двух лет была депутатом МО "Ивановский". Первый мандат она получила в результате дополнительных выборов в сентябре 2022 года. Тогда она работала заместителем главного врача в городской поликлинике. Отметим, в 2024 году Судьина баллотировалась на пост губернатора Петербурга.

На праймериз "Единой России" по региональной группе №23 заявились семь человек. Среди них действующий депутат Заксобрания Юрий Авдеев, глава местной администрации МО "Рыбацкое" Владимир Буланович, замглавы МО "Обуховский" Вадим Синильников, депутат МО "Оккервиль" Александра Смирнова, участники СВО Александр Ерастов и Владимир Штанько.

Через праймериз в "Единой России" собираются определить своих кандидатов на выборах. В сентябре состоятся выборы депутатов Законодательного собрания, Государственной думы, а также нескольких муниципальных образований.

