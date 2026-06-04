Рано об этом говорить: Путин об участии в выборах в 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о выборах, которые пройдут в 2030 году. Он отметил, что действующая редакция Конституции позволяет ему баллотироваться на новый срок. Вопрос об участии в следующих выборах задал главный редактор по международным вопросам Reuters Марк Бендайк в рамках встречи с журналистами. Он интересовался, хватит ли президенту сил руководить страной до 2026 года. Путин заявил, что сейчас ему предстоит решать много острых вопросов, которые стоят перед страной, а хватит ли ему здоровья – известно только Господу.

– Что касается моих решений… Действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется рано об этом говорить. Совсем рано. Я сейчас даже не думаю об этом, говорю вам совершенно откровенно. Перед страной стоит стоит очень много больших масштабных, острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, – заявил Путин.

Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. Традиционно российский лидер отвечает на вопросы руководителей иностранных средств массовой информации в преддверии его выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Участие президента Путина в пленарном заседании ПМЭФ запланировано на 5 июня. Сам форум проходит с 3 по 6 июня.

Константин Леньков / Фото: Кремль