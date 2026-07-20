На довыборы в МО "Красненькая речка" зарегистрировали первых кандидатов

Территориальная избирательная комиссия № 7 зарегистрировала двух кандидатов на дополнительных выборах в местный совет МО "Красненькая речка", сообщил председатель ГИК Максим Мейксин в соцсетях. Соответствующая информация появилась в ГАС "Выборы" 20 июля. Зарегистрированными оказались член молодежного парламента при Законодательном собрании Елизавета Баутрель (Довжик) и директор Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Юлия Степанова. Обеих выдвинула "Единая Россия".

О желании баллотироваться в совет МО "Красненькая речка" Баутрель заявила в апреле 2026 года. В случае избрания она планировала развивать молодежную политику и приобщить студентов Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), проживающих на территории муниципалитета, к жизни округа.

Баутрель 23 года. Она родилась в Челябинске в 2003 году. Учится в РАНХиГС и проживает на территории МО "Академическое" в Калининском районе Петербурга. В состав молодежного парламента она прошла в конце 2024 года. Также она находилась на посту советника главы администрации Фрунзенского района Константина Серова. В районной администрации Баутрель занималась вопросами молодежной политики.

ТИК № 7 также зарегистрировала на довыборы в МО "Красненькая речка" Степанову. Она родилась в Ленинграде в 1975 году. В 1988 году окончила Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. С весны 2022 года руководит Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района. Сейчас проживает на территории МО "Красненькая речка".

Всего на довыборы в муниципалитет выдвинулись 17 человек. Возможными соперниками Баутрель и Степановой по избирательному округу № 2 могут стать Александр Ярославцев и Олег Зимин ("Справедливая Россия"), Даниил Сапунов ("Новые люди"), Владимир Кузьмин ("Зеленые"), Наталья Амани (ЛДПР) и десять самовыдвиженцев. Сейчас в местном совете вакантны два депутатских мандата.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. Одновременно в эти дни пройдут выборы депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". Помимо МО "Красненькая речка", довыборы назначены в в МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру