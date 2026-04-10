Член молодежного парламента Довжик хочет на довыборы в МО "Красненькая речка"

Побороться за депутатский мандат в МО "Красненькая речка" планирует член молодежного парламента при Заксобрании Елизавета Довжик. В ближайшее время она собирается подать документы на праймериз "Единой России". О своих намерениях Довжик заявила на собрании "Экспертный клуб Петербурга. Молодежь" 10 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

22-летняя Довжик рассказала, что в случае избрания собирается заниматься молодежной политикой. В частности, она хочет привлечь к жизни округа студентов "Корабелки" (общежития СПбГМТУ находятся на территории округа). Депутатский мандат, полагает она, поможет ей повлиять на муниципальные программы.

В состав молодежного парламента Довжик избиралась в конце 2024 года. Также она занимала пост советника главы администрации Фрунзенского района Константина Серова. В районной администрации она занималась вопросами молодежи. Например, организовывала "Зарницу".

Дополнительные выборы пройдут в МО "Красненькая речка" в сентябре 2026 года. Также довыборы состоятся в МО "Новоизмйловское" и МО "Оккервиль". Полноценная муниципальная кампания пройдет в МО "Автово". Кроме того, в сентябре запланированы выборы депутатов Заксобрания и Государственной думы.

